G. Nausėda apie gynybos biudžetą: kariuomenės vadas pirmasis pamatys, jeigu kažkas bus negerai

„Kad kuriamos sąmokslo teorijos vėlgi, mūsų pačių viduje, man yra visiškai nesuprantama. Ir kas jau kas, bet kariuomenės vadas pirmasis matys, jeigu yra kažkas negerai. Jeigu pradės strigti įsigijimai, jis iš karto galės uždegti raudoną lemputę. Uždegsiu aš, uždegsim visi kiti, kad kažkas nesueina, kažkaip nesueina galai. Šiandien tam jokio pagrindo nėra“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
Anot prezidento, nėra jokios galimybės eksperimentuoti su gynybos biudžetu, nes yra nustatyti aiškūs kriterijai, kam pinigai turėtų būti skiriami.
„Čia nėra galimybės kažkaip eksperimentuoti, nes jeigu taip būtų ir jeigu būtų galimybės traktuoti kaip mums patinka vienokias ar kitokias išlaidas, tai, patikėkite, visos NATO valstybės šiandien turėtų jau kokius 7–8 proc. BVP (bendrojo vidaus produkto – ELTA) gynybos finansavimą“, – kalbėjo jis.
„Yra labai aiškios lentelės, metodologijos, kuriose labai aiškiai matyti, kas yra gynybos išlaidos, kas yra tariamos gynybos išlaidos arba išlaidos, kurios sietinos su gynyba“, – pridūrė G. Nausėda.
Pasak prezidento, jau NATO viršūnių susitikimo Hagoje metu buvo numatytas skirstymas į pagrindines gynybos išlaidas ir su šia sritimi sietinus mokėjimus.
„Bet Lietuva aiškiai pasakė „mes nuo pat pradžių nieko į jokias lentynėles neskirstysim, skirsime bent 5 proc. BVP gynybai“ ir čia turėtume padėti tašką“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės Dovilės Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
Gitanas NausėdaPrezidentūraKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių