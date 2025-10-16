G. Nausėda: gynybos biudžeto skaičiai tenkina, tai signalas mums ir mūsų partneriams

„Skaičiai tenkina, tikrai buvo nepaprasta tai pasiekti. Žinau, kad ir finansų ministras, ir premjerė dėjo nemažai pastangų, kad šitas skaičius būtų užtikrintas“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.
„5,38 proc. BVP (bendrojo vidaus produkto – ELTA) yra signalas, pirmiausia, mums patiems, kad mes žiūrime į savo saugumą rimtai. Bet tai yra signalas ir mūsų partneriams – Lietuva pažadėjo, Lietuva įsitempė ir Lietuva padarė. Lietuva yra patikimas partneris“, – pridūrė jis.
Kitais metais krašto apsaugai bus skiriama 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skiriamų asignavimų 2026-aisiais sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – 700,3 mln. eurų.
2027 m. gynybos finansavimas numatytas 5,28 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, iš jų 924 mln. – gynybos fondo), 2028 m. – 5,01 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, gynybos fondo – 956,1 mln. eurų.)
Šiais metais gynybos finansavimas siekia virš 4 proc. nuo BVP.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Per artimiausius metus surinkti papildomus 10–12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.
G. Nausėda apie Vyriausybės parengtą kitų metų biudžetą: įtemptas, bet atliepiantis ambicijas
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Vyriausybės parengtas kitų metų biudžetas yra įtemptas, tačiau atliepiantis gynybos ambicijas ir lūkesčius dėl pensijų didinimo.
„Biudžetas tikrai yra įtemptas, tamprus iš visų pusių. Ir jis stengiasi atliepti du dalykus: mūsų ambiciją dėl gynybos – ir atliepia ją – bet, kita vertus, reikia pažymėti, kad rasta 90 mln. eurų papildomam indeksavimui pensijų ir tai leis pensijas padidinti maždaug 12 proc.“, – žurnalistams ketvirtadienį komentavo G. Nausėda.
„Vadinasi, žmonių perkamoji galia didės, bus daugiau galimybių įsigyti prekių ir paslaugų. Tikrai tai yra gera žinia senjorams. Žinoma, didės vaiko pinigai – nuo kitų metų įsigalioja papildomas neapmokestinamas pajamų dydis šeimoms, kurios augina vaikus, einame teisinga linkme“, – pridūrė šalies vadovas.
Kaip jau buvo skelbta, pensijos kitąmet didinamos 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augs 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – 90 eurų, nuo 720 iki 810 eurų.
Taip pat bus didinami viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, taip pat gydytojų, medikų, kultūros ir kitų sričių darbuotojų atlygis, keliama minimali mėnesio alga (MMA), didinamas kelių ir gynybos finansavimas.
Seimo posėdžių salę valstybės biudžeto projektas pasieks kitą savaitę.
Gitanas NausėdaPrezidentūragynybos biudžetas
Rodyti daugiau žymių