Generolas: Vokietijos brigada Lietuvoje įkurdinama visiškai laikantis grafiko

Pajėgos, sukurtos reaguojant į didėjančią Rusijos grėsmę, skirtos sustiprinti NATO rytinio flango apsaugą.
„Mes svariai prisidedame prie NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumų“, – sakė brigados generolas Christophas Huberis, vadovaujantis Vokietijos kariuomenės Bundesvero 45-ajai šarvuotajai brigadai.
Brigada oficialiai pradėjo tarnybą balandžio mėnesį ir turėtų būti visiškai suformuota iki 2027 m., o jos bendras pajėgumas sieks apie 4800 karių ir 200 civilių darbuotojų.
Apie 400 karių jau yra vietoje, sakė Ch. Huberis po pokalbio su karius aplankiusiu Vokietijos rytinės Saksonijos ir Anhalto žemės premjeru Reineriu Haseloffu.
Ch. Huberis padėkojo Lietuvai už paramą suteikiant karinę infrastruktūrą.
„Tai pirmiausia kareivinių patalpos“, – sakė brigados generolas, taip pat paminėjęs mokymo ir sandėliavimo pajėgumus.
„Ir gerai tai, kad Lietuva visiškai laikosi grafiko“, – pabrėžė jis.
R. Haseloffas sakė, kad Vokietija svariai prisideda prie Lietuvos saugumo užtikrinimo. „Čia iš tiesų vyksta novatoriškas darbas“, – sakė jis.
Būsimasis brigados štabas įsikurs kareivinių komplekse su karinio mokymo zona Rūdninkuose. Jį dar reikia pastatyti, o iki to laiko Bundesveras pasitelks laikinus sprendimus.