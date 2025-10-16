Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Traukiasi G. Nausėdos patarėjas M. Bundza: „Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų“

2025 m. spalio 16 d. 17:18
Iš prezidento Gitano Nausėdos patarėjo pareigų traukiasi Mindaugas Bundza. Jis buvo atsakingas už švietimo, mokslo ir kultūros klausimus.
Daugiau nuotraukų (10)
Apie tai jis ketvirtadienį pranešė „Facebook“.
„Šiandien – paskutinė mano darbo diena LR Prezidento komandoje.
Ketveri metai nuolatinių pamokų, už kurias esu ir būsiu nuoširdžiai dėkingas tiek Prezidentui, tiek Švietimo, mokslo ir kultūros, kitų grupių ir visos kanceliarijos kolegoms.
Pasakodamas apie darbą Prezidentūroje visuomet sakiau, kad savo forma tai iš esmės toks pat darbas, kaip ir visur – tam tikri kalneliai.
Tik tiek, kad čia tų kalnelių aukštumos, o ir žemumos gali būti itin ekstremalios. Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų.
Susitelkimo“, – savo įrašą užbaigė M. Bundza.
M. Bundza šalies vadovo patarėju dirbo ketverius metus.
Paskutinį kartą viešai M. Bundza pasirodė Prezidentūroje vykusioje spaudos konferencijoje, kur dalyvavo dabar jau buvęs kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Po šios spaudos konferencijos I. Adomavičius sulaukė kritikos dėl savo pasisakymų ir kompetencijų stokos.
Gitanas Nausėdaprezidento patarėjas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.