Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 17 d. 05:45
„Manau, šis kartas paskutinis“: prie protesto balso jau jungiasi net jaunieji socialdemokratai
2025 m. spalio 17 d. 05:45
Lrytas Premium nariams
Nors Kultūros ministerijoje bent kol kas nebeliko Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė nenusileidžia ir bruzda toliau.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Jaunieji socialdemokratai
Kultūros ministerija
