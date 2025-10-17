Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

D. Šakalienė praskleidė konflikto su I. Ruginiene esmę: yra raudonos linijos, kurių neperžengsiu

2025 m. spalio 17 d. 14:08
Lrytas Premium nariams
„Visi svarbūs dalykai turi kainą – tą jau labai gerai įsitikinau. Jeigu nori daryti dalykus efektyviai, greitai, jeigu nori tam tikrus grėsmę valstybei keliančius klausimus spręsti be kompromisų, tai aišku, kad tu sumoki kainą“, – penktadienį Vilniuje vykstančioje naujienų portalo Lrytas organizuotoje konferencijoje „Saugumo kodas“ kalbėjo krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Daugiau nuotraukų (11)
Dovilė Šakalienėkrašto gynybaSaugumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.