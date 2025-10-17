Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Generolo Silvestro Žukausko poligone prasideda pratybos „Stiprus grifonas“

2025 m. spalio 17 d.
Švenčionių rajone, generolo Silvestro Žukausko poligone, penktadienį prasideda tarptautinės pratybos „Stiprus grifonas 2025“, skirtos stiprinti nacionalinius ir kolektyvinius gynybos pajėgumus, pranešė kariuomenė.
Iki pat spalio pabaigos vyksiančiose pratybose dalyvaus daugiau kaip pustrečio tūkstančio Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karių bei 400 karinės technikos vienetų.
Pratybose taip pat dalyvaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba bei Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas.
Kariuomenė atkreipia dėmesį, kad spalio 17–19 dienomis ir pratybų pabaigoje, spalio 29–31 d., numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas automagistrale A1, Vilniaus ir Švenčionių rajoniniais keliais.
