Įvyko „Įvairiaspalvis Vilnius“ apdovanojimai: pagerbti tie, kurie kuria atviresnį ir vieningesnį miestą

Šiemet naujienų portalo Lrytas iniciatyva „Įvairiaspalvis Vilnius“ kvietė vilniečius ne tik diskutuoti apie miesto įvairovę, bet ir įvertinti tuos, kurie ją aktyviai puoselėja.
Apdovanojimų tikslas – suteikti matomumą žmonėms ir iniciatyvoms, kurios dažnai lieka už viešosios erdvės ribų, tačiau daro realų poveikį visuomenei.
Apdovanojimų laimėtojai buvo paskelbti ir pagerbti Lrytas organizuotos konferencijos „Saugumo kodas“ metu, kur dalyvavo įvairių sričių lyderiai, politikai, bendruomenių nariai bei miestiečiai, neabejingi atviros visuomenės kūrimui.
Apdovanojimai buvo teikti penkiose kategorijose:
- Metų iniciatyva – už projektą, renginį ar akciją, skatinusią integraciją ir pilietiškumą.
- Metų balsas – už aktyvią veiklą žiniasklaidoje ar visuomenėje, atstovaujant įvairioms bendruomenėms.
- Metų bendruomenė – už ryškiausią tautinę ar vietos bendruomenės veiklą.
- Metų politikas, kuriam rūpi tautinės mažumos – už pastangas stiprinti įtrauktį savivaldos ar nacionaliniu lygmeniu.
- Metų ambasadorius – už tiltų tarp žmonių ir idėjų kūrimą per NVO, institucijų ar bendruomenės lyderystę.
Nugalėtojus paskelbė ir apdovanojo Lrytas CEO Tautvydas Mikalajūnas bei Rinkodaros vadovė Reda Rutkauskienė.
Už kandidatus balsuota daugiau nei 33 tūkstančius kartų. Nugalėtojams keliaus ne tik Lrytas ir partnerių dovanos, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės visiems prizininkams – I, II, III vietos laimėtojams – dar dovanoja ir bilietus į Vilniaus lenkų teatro studijos spektaklio, skirto Čiurlioniui, premjerą.
Šiais metais nugalėtojais tapo:
Metų iniciatyva – „Gypsy Fest Vilnius“ festivalis. Nuo 2016 m. Lietuvos romų bendruomenė kviečia vilniečius ir miesto svečius atrasti tikrąją romų kultūrą. Tai ne tik spalvingas muzikinis ir kultūrinis renginys – tai drąsus žingsnis griaunant stereotipus, mažinant atskirtį ir kuriant atvirą, draugišką visuomenę. „Gypsy Fest Vilnius“ – tai erdvė, kurioje susitinka skirtingos kultūros, skamba gyva muzika, verda pokalbiai, gimsta naujos idėjos ir draugystės.
Metų balsas – Belek Aidarov, Lietuvos kirgizų bendruomenės pirmininkas, telkiantis, atstovaujantis bei integruojantis Vidurio Azijos tautų atstovus, Lietuvos visuomenei pristatantis kirgizų kultūrą.
Metų bendruomenė – Visuomeninė Rasų kapinių draugija. Nuo 1990 m. veikianti bendruomenė, aktyviai sauganti Rasų ir Bernardinų kapines, vieną reikšmingiausių Lietuvos kultūros paveldo vietų. Draugija restauravo per 200 paminklų, kasmet organizuoja talkas, švietėjiškas veiklas ir telkia įvairių tautinių bei amžiaus grupių žmones istorinės atminties puoselėjimui.
Metų politikė – Alina Kowalewska, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja, atsakinga už švietimo politiką, už ilgametes pastangas puoselėti tarpkultūriniu jautrumu grįstą ugdymą.
Metų ambasadorius – Daumantas Todesas, Kultūros veikėjas, buvęs Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, parodos „Mozės klajonės“ sumanytojas. Paroda, įkvėpta Jakovo Bunkos „Platelių Mozės“, primena tremčių ir Holokausto istoriją bei kviečia į dialogą apie atmintį ir tapatybę.
Kandidatūras galėjo teikti visi norintys, o vėliau vyko atviras balsavimas naujienų portale Lrytas, tai užtikrino, kad apdovanojimai atspindėtų pačių bendruomenių balsą bei visuomenės nuomonę. Visus kandidatus galite pamatyti puslapyje Įvairiaspalvis Vilnius.
Iniciatyva „Įvairiaspalvis Vilnius“ parodė, kad miesto įvairovė nėra kliūtis – tai galimybė augti visiems. Ji paskatino viešą diskusiją apie šiuolaikinį Vilnių – atvirą, įvairiapusį ir demokratišką miestą, kurio sėkmė priklauso nuo mūsų visų įsitraukimo.
Apdovanojimai tapo ne tik simboliniu pripažinimu, bet ir padrąsinimu toliau kurti bendrystę, stiprinti pilietinį įsitraukimą bei mažinti socialinę atskirtį. Be to, šios iniciatyvos dalis buvo ir kartu menininkais, broliais Algirdu ir Remigijumi Gataveckais pristatytas kolektyvinis „Autoportretas“ – meno kūrinį apie mus visus.
Taip pat konferencijos „Saugumo kodas“ vyko keturios diskusijos, kaip minėtos iniciatyvos dalis: „Kaip visi (su)telpa Vilniuje?“, „Atvykę ir likę“, „Ar kalbam ta pačia kalba?“, „Viešumas ir internetas: išgaudysim trolius ar rasim įrankius“.
Lrytas ir idėjos bendraautorės žurnalistės Daivos Žeimytės Bilienės iniciatyvą „Įvairiaspalvis Vilnius“ palaikė Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos žurnalistų sąjunga bei Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
