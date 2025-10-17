J. Olekas pasitiki ministre D. Šakaliene: turime gerą bendrą ryšį

„Manau, kad taip. Mes turime gerą bendrą ryšį“, – penktadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Anot jo, pirmadienį įvyksiantis ministrės pirmininkės ir D. Šakalienės susitikimas yra geras sprendimas, leisiantis tęsti reikiamus darbus.
„Man atrodo, dabar yra priimtas geras sprendimas susitikti, pasikalbėti, pasiaiškinti, kaip buvo, ir tada dirbti toliau“, – tvirtino politikas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais dėl gynybos finansavimo klausimų. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokie pokalbiai yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene. Iš pradžių KAM vykusius neoficialius pokalbius pavadinusi sabotažu, netrukus Vyriausybės vadovė švelnino poziciją ir patikino, kad įvyko nesusipratimas.
Savo ruožtu ministrė D. Šakalienė Eltai tvirtino, kad apie KAM vykusį neoficialų susitikimą nieko nežinojo ir žadėjo su I. Ruginiene išsiaiškinti situaciją. Toks susitikimas numatytas pirmadienį.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
Juozas OlekasDovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių