„Paukštelis narvelyje“: kariuomenė parodė Trispalve ir Vyčio kryžiumi papuoštus „Black Hawk“

„Paukštelis narvelyje: štai pirmieji Lietuvos sraigtasparniai UH-60M. Pirmieji Lietuvos kariuomenės Black Hawk’ai. Pirmieji Juodieji vanagai su Trispalve ir Vyčio kryžiumi“, – rašė Lietuvos kariuomenė.
ELTA primena, kad sraigtasparnius Lietuva įsigijo iš JAV.
Lietuva yra didžiausia JAV ginklų pirkėja tarp Baltijos šalių. Mūsų įsigijimai iš JAV vidutinės trukmės laikotarpiu vertinami 1,3 mlrd. dolerių. Įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų mūsų įsigijimų.
Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, minėtuosius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas „Himars“, AMRAAM raketas, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS, dronus „Switchblade“ ir kt.