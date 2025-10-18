Iš Baltarusijos vėl plūstelėjo migrantai

Beveik dvigubai daugiau tokių užsieniečių penktadienį apgręžė Latvijos pareigūnai – 42. Tuo metu Lenkijos pareigūnai skelbia ketvirtadienį apgręžę 63 neteisėtus užsieniečius, pranešė VSAT.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 2 tūkst. 643.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
migrantaiBaltarusijaValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
