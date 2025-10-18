Lrytas Premium prenumerata tik
Parlamentaras siūlo numatyti baudžiamąją atsakomybę už vaikų raginimą kurti pornografinį turinį

2025 m. spalio 18 d. 15:04
Jadvyga Bieliavska
Siekiant užpildyti teisinę spragą, Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius siūlo aiškiai įtvirtinti baudžiamąją atsakomybę už vaiko raginimą sukurti pornografinio pobūdžio turinį.
Jo įregistruotame Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų projekte siūloma už tai bausti bauda arba laisvės atėmimu iki 2 metų.
„Lietuvoje vis dažniau pasitaiko atvejų, kai vaikai yra įkalbinėjami, skatinami, „prašomi“ ar kitaip veikiami, kad patys sukurtų pornografinio pobūdžio turinį (intymias nuotraukas ar vaizdo įrašus), kurie vėliau siunčiami suaugusiems asmenims, platinami per pokalbių platformas, naudojami kaip spaudimo, šantažo ar prievartos priemonė.
Dabartinė BK redakcija neapima visų tokių situacijų bei nereglamentuoja psichologinio skatinimo ar raginimo vaikus kurti pornografinį turinį“, – dokumento aiškinamajame rašte sako Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas V. Gailius.
Pasak jo, visuomenės interesas yra apsaugoti vaikus nuo bet kokių seksualinio išnaudojimo formų, įskaitant psichologinį spaudimą, manipuliavimą, įkalbinėjimą ar kitas subtilias skatinimo formas, kurios veda prie pornografinio turinio kūrimo.
„Šios nusikalstamos veikos tiesioginis objektas yra vaiko seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumas, vaiko orumas ir dvasinė raida“, – sako V. Gailius.
Pasak parlamentaro, pritarus jo iniciatyvai, bus galima efektyviau taikyti baudžiamąją atsakomybę, ypač ikiteisminių tyrimų metu, kai nustatomas asmens ryšys su vaiko sukurto turinio atsiradimu, bet nėra įrodymų apie tiesioginį filmavimą.
Šiuo metu BK apima tokias nusikalstamas veikas, kaip pornografinio turinio, kuriose atvaizduotas vaikas, platinimą ir įsigijimą, tačiau neapima tokios veikos kaip skatinimas, raginimas ar kitoks vaiko įtraukimas į pornografinio turinio kūrimą.
