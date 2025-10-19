Baltarusijos pasienyje VSAT apgręžė 18 neteisėtų migrantų

Beveik dvigubai daugiau tokių užsieniečių šeštadienį apgręžė Latvijos pareigūnai – 34. Tuo metu Lenkijos pareigūnai skelbia penktadienį apgręžę 100 neteisėtų užsieniečių, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1336.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
migrantaiValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių