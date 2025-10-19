R. Žemaitaitis ragina kol kas atidėti divizijos vystymą: siekia ir mažesnio procento gynybai

„Jau gal nustokite sapnuoti apie savo diviziją. Šiandieną gal su brigada gal pirma susitvarkykime. Nes kai aš jau girdžiu apie diviziją, tai man jau silpna darosi. Mes dar neturime brigadai pasirengimo, mes dar neturime infrastruktūros, bet mes jau kalbame apie diviziją“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
Todėl „aušrietis“akcentuoja, kad valstybė šiuo metu turėtų ne steigti diviziją, o susikoncentruoti į viešosios infrastruktūros vystymą ir pasirengimą priimti Vokietijos brigadą.
„Ar geriau žvirblis rankoje, ar briedis lankoje? Mano galva, žvirblis rankoje. (…) Apie diviziją reikia galvoti, reikia ruoštis (...), reikia daryti. Bet pirmiausia yra tai, kas yra aktualu dabar, ir brigada. Tai čia turime sukoncentruoti visų pinigų panaudojimą“, – pabrėžė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis taip pat akcentuoja, kad infrastruktūros vystymas yra ypač aktualus ir rengiantis priimti Vokietijos brigadą.
„Jeigu mes neturėsime bendros infrastruktūros, tai kur tie vokiečiai čia pas mus atvažiuos? Kur atvažiuos mūsų partneriai?“ – kėlė klausimus R. Žemaitaitis.
„Jeigu karininkai neturės galimybės atvykti į brigadą ir nebus sutvarkyti keliai, nebus sutvarkytas susisiekimas, tai aš niekaip nesuprantu, kam tada tie vokiečiai reikalingi Pilaitėje gyvenantys savo name, jeigu nepasieks jie poligono“, – pridūrė jis.
Teigia, kad finansavimas gynybai ateinančiais metais neturėtų viršyti 5 proc. nuo BVP
„Nemuno aušros“ pirmininkas taip pat mano, kad ateinančių metų gynybos biudžetas turėtų būti sumažintas ir neviršytų 5 proc. nuo BVP.
„Manau, kad bus pateikta dar pasiūlymų (...). Gynybos finansavimas turi būti ne didesnis nei 5 proc. (nuo BVP – ELTA)“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
„Aš manau, kad 0,38 proc. neturėtų būti numatomi virš, nes 2027–2028 metais mes turėsime didelę problemą su grąžinimu“, – sakė jis.
Politikas taip pat pabrėžė manąs, kad dalį šių lėšų yra būtina skirti šalies infrastruktūros gerinimui.
„Iš 5 proc. gynybai, 0,2–0,3 proc. turėtų būti skiriami ir mobilumui, vadinamajam mobilumo paketui“, – savo poziciją išsakė „aušriečių“ lyderis.
Šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su žurnalistais ir visuomenininkais, kurio metu esą tvirtinta, kad gynybai biudžete numatyta mažiau lėšų nei iš tikrųjų. Premjerė Inga Ruginienė sakė, kad dėl susiklosčiusios situacijos krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės laukia „rimtas pokalbis“. Savo ruožtu D. Šakalienė sako, kad susitikimas vyko be jos žinios, tačiau jo nesmerkia. Penktadienį LRT televizijai ji sakė, kad per minėtą susitikimą buvo aptarta situacija, ką daryti su gynybos biudžetu ir kokie yra poreikiai.
Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, ministrė D. Šakalienė taip pat pabrėžė, kad kartu su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru palaikys poziciją dėl didesnio finansavimo.
Savo ruožtu R. Vaikšnoras kritikos viešoje erdvėje šią savaitę susilaukė po to, kai LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.
Dėl tokių pasisakymų šią savaitę generolą kritikavo ne vienas valdančiosios koalicijos atstovas, tarp kurių ir premjerė I. Ruginienė. Savo ruožtu „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis teigė, kad kariuomenės vadas turėtų apskritai trauktis iš užimamų pareigų.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
