Birštono merės N. Dirginčienės „čekiukų“ byla: kvitus už kurą duodavo marti, tarybos narė, jos sesuo

Todėl merės „čekiukų“ bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismas kai kuriuos iš minėtų asmenų pirmadienį apklausė kaip liudytojus.
„Mano anyta kaltinama dokumentų klastojimu, mano kortele pirkto kuro „čekučiai“ yra patekę į baudžiamąją bylą“, – po posėdį sakė merės marti Jūratė Dirginčienė, teisėjos paklausta, ar žino, kodėl pakviesta liudyti į teismą.
Moteris pripažino esanti merės marti ir dirbanti Nemajūnų dienos centre direktoriaus pavaduotoja. Savivaldybės biudžetinė įstaiga teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines, kultūrines paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės socialinėms grupėms.
Teigė, kad pateikti kuro čekiai yra susiję su merės darbine veikla
Merei N. Dirginčienei kaltinimai pateikti dėl jos veiksmų 2019–2021 m.
„Tuo metu visa šeima gyvenom pas vyro tėvus, daug bendravimo su vyro tėvais buvo, esant reikalui padėdavom ir Nijolės darbiniuose reikaluose. Jeigu prašydavo, užpildavom kurą“, – sakė teisiamos merė anyta.
Pasak liudytojos, kuras buvo pilamas ir į jos šeimos automobilį, registruotą vyro, tai yra merės sūnaus vardu.
Moteris teigė nepamenanti, kiek kartų pylė kuro anytos merės darbinei veiklai, tačiau patikino, kad pateikti kuro čekiai susiję su merės darbine veikla.
„Ji vienas iš labiausiai užimtų tarybos narių, ji nori žinoti, kaip sekasi gyventojams“, – tikino J. Dirginčienė, paklausta, kodėl reikėjo naudoti šeimos narių transportą merei vykdant savo pareigas.
Moteris sakė, kad ji pati su Birštono savivaldybės taryba nėra niekaip susijusi, Nemajūnų dienos centre dirba nuo 8 iki 17 val., kaip ir įprasta biudžetinėse įstaigose.
„Kaip spėdavote padėti merei ir dar kitas funkcijas atlikti?“, – liudytojos klausė valstybės kaltintojas šioje byloje, Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
N. Dirginčienės marti teigė, kad anytai padėdavo ir po savo darbo valandų, ir savo darbo metu, nes jos darbas ir yra susijęs su socialinių paslaugų žmonėms teikimu.
„Tekdavo ir darbo metu aplankyti vieną kitą“, – sakė J. Dirginčienė.
Ji pripažino, kad savo darbo metu anytai merei padėdavo retai.
Nemajūnų dienos centre dirba 32 darbuotojai, savivaldybės įstaiga turi 3–4 tarnybinius automobilius.
Prokuroras stebėjosi, kodėl centre, kuriame dirba tiek darbuotojų ir yra tarnybinis transportas, prireikė dar ir merės bei jos marčios transporto ir paslaugų.
J. Dirginčienė tikino, kad didžiausias atstumas nuo pagalbos laukiančių pagyvenusių žmonių namų iki miesto centro gali siekti 30 kilometrų į vieną pusę. Be to, anot jos, yra ir miške gyvenančių senolių.
„Mūsų tikslas nustatyti, kaip buvo naudojami savivaldybės pinigai. Paprastai, lankant senolius, surašomi buities tyrimo aktai“, – teisme kalbėjo prokuroras.
Tarybos narės ir sesės administratorės „čekiukai“
Kaip liudytojos teisme buvo apklaustos seserys – tarybos narė socialdemokratė D. Adamonytė ir jos sesuo, merės administratorė Paulina Kušnerovienė. Jų kuro kvitai irgi atsidūrė merės N. Dirginčienės veiklos išlaidose. Seserys tikino, kad padėdavo merei pasiekti renginius ir užpildavo kuro.
„Esu mero administratorė, ruošiau mero ataskaitas, nes merė labai užsiėmusi. Ji važinėja, bendrauja su rinkėjais, su mere važinėdavau, aš ją veždavau su savo transporto priemonėmis, o ji paskui atsiskaitydavo“, – teismui pasakojo P. Kušnerovienė.
Teisme buvo apklaustas ir P. Kušnerovienės šeimos draugas, kaunietis Paulius Gružauskas. Jis sakė, kad padėdavo Birštono politikams dalyvauti renginiuose ir tam naudojo savo asmeninį automobilį. Išlaidos už kurą vėliau jam būdavo grąžinamos.
„Pavėžėjimas merės, tarybos narų“, – sakė liudytojas, kai jo buvo klausiama, ką jis veikė Birštone ir kaip jo kuro čekiai atsirado šioje byloje.
Teisėja Judita Sungailatė į kitą posėdį lapkritį kaip liudytojus ketina apklausti merės sutuoktinį jų sūnus.
Kaltinama pasisavinusi daugiau nei 6,3 tūkst. eurų
ELTA primena, kad kurorto merei yra pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir sistemingo dokumentų klastojimo. N. Dirginienė kaltės nepripažįsta ir anksčiau duodama parodymus teismui teigė, kad jai aiškintis teismui dėl išlaidų yra skaudu ir apmaudu.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2019–2021 m. laikotarpiu N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos įsigijimo, transporto priemonės remonto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis, nemažai kurių priklauso jos šeimos nariams – sūnums, sutuoktiniui, kitiems šeimos nariams.
Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė R. Dirginčienė stojo prieš teismą dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras D. Valkavičius prašo teismo iš kaltinamosios priteisti dar 677 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
