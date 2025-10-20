Buvusi krašto apsaugos viceministrė: ministerijoje reikia perkrovimo

„Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) reikia perkrovimo. Dabar svarbiausi yra ne skaičiai po kablelio, dabar svarbiausi yra žmonės. Eurai yra uždirbami, o vertybiški, stiprūs, drąsūs, protingi žmonės yra sunkiai randami. Vertinkime tuos, kuriuos turime, saugokime juos, apsaugokime juos. Mylėkime ne tik Tėvynę, mylėkime savo žmones. Tėvynės labui“, – pirmadienį „Facebook“ paskelbė O. Mašalė.
„Liūdna matyti, kas dabar vyksta Krašto apsaugos ministerijoje... Atrodo, lyg priešo nėra už vartų. Bet priešas yra už vartų. Ir negalime sau leisti, kad vidinės dramos stiprintų priešus“, – akcentavo ji.
Pasak O. Mašalės, kariuomenėje ir KAM yra gausybė žmonių, kasdien dirbančių dėl Lietuvos saugumo.
„Jie nusipelno jų vertos lyderystės. Lyderystės be melo ir manipuliacijų. Lyderystės su pasitikėjimu, pagarba, empatija, išmintimi, drąsa, ramybe“, – pabrėžė buvusi viceministrė.
„Mūsų NATO sąjungininkams reikia absoliutaus tikėjimo mūsų žodžiais ir veiksmais. Mūsų kariams, mūsų karininkams, mūsų valstybės tarnautojams reikia tikėjimo savo vadovais“, – tęsė ji.
O. Mašalė apie sprendimą trauktis iš savo pareigų pranešė rugpjūčio pabaigoje. Pasitraukimo priežasčių ji nenurodė. Krašto apsaugos viceministrės pareigas O. Mašalė ėjo nuo šių metų sausio. Ji kuravo Vokietijos kovinės brigados „Lietuva“ įsikūrimą šalyje bei kariuomenės infrastruktūros, logistikos projektus.
Kaip jau buvo skelbta, pirmadienį su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Politikės teigimu, krašto apsaugai vadovaujantis socialdemokratė turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą. Taip pat, pažymėjo I. Ruginienė, nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, jog KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.
Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.
Sprendimas surengti tokį susitikimą sulaukė kritikos iš socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus bei ministrės pirmininkės I. Ruginienės.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
