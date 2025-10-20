G. Nausėda teigia, kad demografiniai iššūkiai – grėsmė nacionaliniam saugumui: Lenkija yra pavyzdys

„Šiandien Lenkijos Respublika yra pavyzdys daugelyje sričių – jų sprendimas skirti gynybai labai reikšmingas pinigų sumas, dar gerokai iki to, kai dauguma Europos šalių įsipareigojo skirti bent 5 proc. tam, buvo labai įkvepiantis pavyzdys. Tiesa, Lenkijos socialinė politika taip pat yra pavyzdys, kuriuo galime sekti ir mes“, – pirmadienį, po rekonstruoto „Via Baltica“ ruožo atidarymo su Lenkijos prezidentu, kalbėjo G. Nausėda.
Anot jo, tai nacionalinio saugumo klausimas.
„Lietuva puikiai suvokia demografinius iššūkius – šiuo metu tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Patvirtinu darkart – tai yra nacionalinio saugumo klausimas, nes demografija gali lemti katastrofiškus padarinius 30–50 metų perspektyvoje“, – tikino prezidentas.
Jis teigė, kad būtent todėl ėmėsi iniciatyvos dėl papildomo neapmokestinamų pajamų dydžio (NPD) taikymo už kiekvieną auginamą vaiką nuo 2027 m., kurį jau priėmė ir Seimas.
„Būčiau buvęs laimingas, jei tai būtų įgyvendinta jau nuo 2026 m., tačiau, kaip sakoma, geriau vėliau nei niekada“, – sakė G. Nausėda.
Nors valstybės vadovas norėtų imtis papildomų priemonių, kad skatintų šeimų kūrimąsi Lietuvoje, šiuo metu tam neužtenka biudžeto lėšų.
„Žengti tokį stiprų žingsnį į priekį, kaip Lenkija, be abejonės kainuotų dideles biudžeto išlaidas, o tai šiandien įgyvendinti būtų sudėtinga dėl ambicingų tikslų finansuojant gynybą ir aktyvią socialinę politiką“, – tikino prezidentas.
Teigia, jog Prezidentūra svarsto apie GPM lengvatą vaikus auginantiems asmenims
Nepaisant to, kad šiuo metu valstybė negali imtis dar stipresnių gimstamumo skatinimo priemonių, G. Nausėda teigia, kad svarstomos galimybės tai padaryti vidutiniu laikotarpiu.
„Mes ties tuo pirmuoju (NPD didinimo – ELTA) žingsniu nesustosime ir šiuo metu svarstome apie galimybes vidutiniu laikotarpiu įgyvendinti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nemokėjimą iki 1 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio. Suprantu, kad to negalime įgyvendinti per vienerius metus, tačiau svarbu turėti aiškius tikslus ir kompleksišką šeimų skatinimo politiką“, – aiškino prezidentas.
Anot jo, vien tik NPD didinimas ar GPM lengvata demografinių problemų išspręsti negali, todėl sieks, kad su tais iššūkiais būtų kovojama kompleksiškai.
„Viena mokestinė privilegija ar individualus sprendimas demografijos situacijos nepakeis. Tiesa, jei sieksime kompleksiškai įgyvendinti apsirūpinimo būstu strategiją, taikyti mokesčių lengvatas ir apskritai sudaryti palankesnes sąlygas kurtis šeimoms ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose. Manau, kad taip tikrai galime pasiekti teigiamų rezultatų, juo labiau, kad tokių rezultatų jau buvome pasiekę anksčiau“, – apibendrino G. Nausėda.
ELTA primena, kad prezidento siūlytas papildomo NPD šeimoms projektas Seime buvo priimtas birželį, kartu su pluoštu mokestinių pakeitimų.
Nuo 2027 m. už kiekvieną vaiką per mėnesį bus taikoma 87 eurų pajamų mokesčio lengvata – t. y. 1044 eurų per metus (atskaičius mokesčius – 208,8 eurų už vaiką).
Skaičiuota, kad lengvata kainuos apie 87 mln. eurų kasmet.
