K. Budrys: vienintelė vieta V. Putinui Europoje yra Hagos tribunole

„Europoje nėra vietos karo nusikaltėliams. Jiems nėra jokių kelių per Europą į jokius renginius. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį reikia dar kartą pabrėžti“, – žurnalistams teigė K. Budrys.
„Viena yra diplomatinės prezidento Trumpo pastangos pasiekti taiką, kita vertus, turime laikytis principų dėl kurių visi sutarėme. Vienintelė vieta Putinui Europoje yra Haga, priešais tribunolą, o ne bet kurioje mūsų sostinių“, – akcentavo jis.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad su V. Putinu jis ketina susitikti Vengrijos sostinėje Budapešte. Tokį sprendimą JAV prezidentas paskelbė po telefoninio pokalbio su Rusijos vadovu.
Tai būtų jau antrasis jo susitikimas su V. Putinu nuo tada, kai jis grįžo į valdžią. Jiedu rugpjūčio mėnesį buvo susitikę Aliaskoje, tačiau nebuvo proveržio siekiant nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
Tiesa, Hagoje esantis Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs V. Putino arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų Ukrainoje, įvykdytų Kremliui 2022 m. pradėjus plataus masto invaziją.
Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad jo šalis užtikrins, jog Rusijos prezidentas galėtų atvykti ir „sėkmingai vesti derybas“ su JAV, nors TBT yra išdavęs jo arešto orderį.
Vengrija paskelbė pasitraukianti iš TBT, tačiau iki 2026 m. birželio teoriškai vis dar yra jo narė.
Šiais metais Vengrija yra priėmusi Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, kuriam taip pat išduotas TBT arešto orderis.
JAV prezidentasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Derybos Ukraina Rusija
Rodyti daugiau žymių