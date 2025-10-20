I. Ruginienės neįtikino D. Šakalienės pasiaiškinimai: davė terminą

Po susitikimo premjerė I.Ruginienė nurodė, kad jos pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs, tačiau prieš imdamasi vienokių ar kitokių veiksmų dėl tolesnio D.Šakalienės darbo ministerijoje, ji lauks ministrės atsakymų į užduotus klausimus.
„Labai nemaloni situacija, į kurią pakliuvome, kalbant ir apie biudžetą, bet turbūt ne paslaptis, kad tai buvo paskutinis lašas pilnoje taurėje. Pati labai vertinu atvirumą ir reikalauju iš kiekvieno ministro to paties atvirumo ir atsakingo požiūrio. Labai norėčiau, kad visus iškilusius klausimus spręstume kartu, komandoje, bet ne per viešąją erdvę.
Man labai gaila, kad mes, dėję dideles pastangas iš tiesų stiprinti gynybai, gavome tokį informacinį karą tarpusavyje. Labai dėl to apgailestauju“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Premjerė pabrėžė, kad su D.Šakaliene aptarė ne tik garsųjį susitikimą Krašto apsaugos ministerijoje, kuriame, anot jos, buvo pristatyta tikrovės neatitinkanti informacija, bet ir kitus klausimus.
„Klausimų turiu ir dėl gynybos pramonės, ir dėl tam tikrų sąsajų – jūs ne vieną kartą rašėte apie sąsajas su verslu. Dėl to priėmiau sprendimą, kad gynybos pramonės failą perduodu kuruoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei Finansų ministerijai. Nuo šiol šios dvi ministerijos kuruos šį failą“, – pranešė I.Ruginienė.
Tuo pačiu premjerė nurodė dar laukianti pačios D.Šakalienės atsakymų į tam tikrus klausimus.
„Šiandien buvo ministrei nurodyti tam tikri klausimai, į kuriuos ji turės atsakyti per tam tikrą laiką. Ir tada ateis ir mano išvados“, – nurodė I.Ruginienė, pabrėžusi, kad atsakymų tikisi dar šią savaitę.
Premjerė neatmetė, kad, jeigu atsakymai į tuos klausimus netenkins, tuomet D.Šakalienė galėtų netekti savo pareigų.
„Ir sudėtingiausius sprendimus galiu atlikti“, – patikino ji.
Pati D.Šakalienė teigė, kad gynybos biudžetas buvo pakoreguotas paskutinę minutę, nes iš pradžių gynybai buvo numatyta tik 4,9 proc. BVP, tačiau I.Ruginienė tai dar kartą paneigė.
„Kalbant apie biudžetą, viskas priklauso, kaip tu jį skaitai. Jeigu ta pati suma išdėliota per kelias eilutes, tai gali paimti tik vieną eilutę ir ją sutraktuoti, kad tik tiek duota, arba gali kaip dabar, ką mes su finansų ministru padarėme, kad būtų visiškas aiškumas, visą biudžetą sudėjome į vieną eilutę, kad abjonių nekiltų.
Jeigu kažkam kilo tam tikrų problemų skaityti, matyti tuos skaičius, tai tokius dalykus turime viduje išsiaiškinti ir finansų ministras visada atviras paaiškinti ir pasakyti. Netikiu, kad techniniame lygmenyje nebuvo matoma visa suma“, – kalbėjo I.Ruginienė.
I.Ruginienė pripažino, kad dalis suplanuotųjų 5,38 proc. BVP gali būti skirti Mobilumo projektams, ne patiems kariuomenės įsigijimams.
„Mes pateikėme savo viziją Seimui – 5,38 proc. BVP, Seimas gali nuspręsti, kiek iš to galėtų eiti mobilumo poreikiams. Bet reikalausiu, kad ne mažiau kaip 5 proc. BVP turės būti išskirtinai gynybai, ir tai yra raudona linija, kurios neleisiu peržengti.
Kariuomenė gali jaustis saugiai, nes tie poreikiai atsiranda kiekvieną dieną – vieną suplanuoji, kitą šios dienos realijos gali pakoreguoti. Jeigu atsiras ir netikėti poreikiai, dėsime visas pastangas, kad tų pinigų tikrai būtų. Mūsų gyventojai turi jaustis saugiai“, – pabrėžė ji.
Po susitikimo su D.Šakaliene į Vyriausybę atvyko ir finansų bei susisiekimo ministrai, jau buvo atvykęs kariuomenės vadas. Paklausta, ar tai reiškia, kad ieškoma papildomų pinigų gynybai, premjerė I.Ruginienė tai paneigė.
„Atidarome naują stilių ir tą darysiu nuolat – darysime tarpinstitucinius susitikimus kalbėdami apie gynybos poreikius“, – paaiškino ji.
Kas įvyko?
I.Ruginienė ir D.Šakalienė pirmadienį Vyriausybėje aiškinosi dėl praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto neoficialaus pokalbio su influenceriais ir jiems paskleistos informacijos apie gynybos finansavimą.
Konfliktas paaiškėjo, kai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė apie ministerijoje vykusį off the record (ne spaudai – liet.) tipo pokalbį, kurį KAM surengė su žurnalistais ir influenceriais, kuriame jame buvo pranešta, kad kitų metų biudžete gynybai nebus skiriama 5 proc. BVP.
D.Šakalienė teigė, kad apie šį pokalbį nežinojo, nes buvo komandiruotėje užsienyje, tačiau jo organizatorių neketina persekioti ar bausti.
Po šio susitikimo premjerė I.Ruginienė pranešė, kad gynybai bus skiriama 5,38 proc. BVP, tačiau ir toliau lieka klausimas, kas po šia suma bus paslėpta – kariuomenės vadas R.Vaikšnoras nuogąstauja, kad dalis lėšų, kurios turėtų būti skiriamos kariuomenės įsigijimams, bus skirtos infrastruktūrai arba „trinkelėms“.
Inga RuginienėDovilė Šakalienėgynyba
Rodyti daugiau žymių