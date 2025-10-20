M. Sinkevičius apie ministro paieškas: nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kamino

„Kol kas, mano žiniomis, dar nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų ir paieškos tęsiamos“, – žurnalistams pirmadienį teigė LSDP pirmininkas.
Paklaustas, kodėl paieškos užtruko, M. Sinkevičius teigė, kad ieškoma kompetetingo kandidato.
„Aš manau, kad gerų žmonių paieškos užtrunka kartais. Tai, kad paskui nesigautų taip, kaip buvo praeityje, geriau nesuklysti ir geriau atsakingai paieškoti“, – sakė jis.
LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikino, kad kandidato į šį postą ieškos su premjere Inga Ruginiene, tačiau pati Vyriausybės vadovė tikino kandidato ieškosianti pati. Savo ruožtu LSDP pirmininkas patikino, kad naujojo kandidato į ministrus, jo žiniomis, ieško premjerė.
„Gal jis (R. Žemaitaitis – ELTA) ir ieško, aš nežinau, ko jis ieško. Aš kito partijos lyderio darbų ir paieškų nekomentuosiu, aš žinau, kad premjerė ieško (...). Partija pasakė, kad mes norime nominuoti savo atsakomybėn ministrą, tai mes rasime. Bus gražu, kad mūsų rastam ministrui pritaria ir koalicijos partneriai“, – teigė M. Sinkevičius.
Toliau protestuojantys kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ narių nebūtų ir Kultūros ministerijos vadovybėje. Tačiau LSDP pirmininkas teigia, kad tai dar ankstyvas klausimas, nes pirmiausia reikia rasti ministrą.
„Aš nežinau, reikia pirma rasti ministrą ar ministrę ir tada jau žiūrėsime“, – teigė jis.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė anksčiau yra teigusi, kad Kultūros ministerijos vadovybė bus formuojama pagal žmonių kompetencijas, o ne pagal partiškumą.
ELTA primena, kad pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
