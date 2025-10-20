M. Sinkevičius: kariuomenės vadui priekaištų neturiu, socialdemokratai juo pasitiki

„Aš jokios kritikos kariuomenės vadui išsakyti neturiu. Gal tas pasisakymo žanras apie trinkelizacijas buvo improvizacinis, bet kariuomenės vadas vėlesniuose savo pasisakymuose paaiškino. Savotiškai, sakyčiau, paaiškino ir atsiprašė“, – pirmadienį žurnalistams komentavo M. Sinkevičius.
„Šiandien kariuomenės vadas susitiks su premjere. Aš manau, kad kariuomenės vadu mes, socialdemokratai, pasitikime ir linkime sėkmės tarnyboje. Laukia dideli darbai“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, kariuomenės vadas R. Vaikšnoras praėjusią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.
R. Vaikšnoras šeštadienį sakė, kad įvyko nesusipratimas ir nesusikalbėjimas – jis tikino kalbėjęs interviu antradienį, kai planuojamo gynybos biudžeto skaičiai dar nebuvo žinomi.
Dėl tokių pasisakymų šią savaitę generolą kritikavo ne vienas valdančiosios koalicijos atstovas, tarp kurių ir premjerė Inga Ruginienė bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Savo ruožtu „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis teigė, kad kariuomenės vadas turėtų atsistatydinti.
Paklaustas apie tokią koalicijos partnerio retoriką R. Vaikšnoro atžvilgiu, M. Sinkevičius pabrėžė, kad ne kartą jau yra kalbėjęs su R. Žemaitaičiu dėl jo pasisakymų.
„Esame ne kartą kalbėję su ponu Remigijumi, kad ta politinė komunikacija galėtų būti nuosaikesnė“, – pažymėjo LSDP pirmininkas.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
Raimundas VaikšnorasMindaugas SinkevičiusKariuomenė
