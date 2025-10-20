Po R. Žemaitaičio pasisakymų apie gynybą – Lietuvos kariuomenės vado R. Vaikšnoro perspėjimas

„Sumažinimas turbūt iškart turėtų grėsmę, kad mes kažko neįvykdysime arba visiškai neįsigysime“, – pirmadienį žurnalistams teigė R. Vaikšnoras.
Lietuvos kariuomenės vadas pabrėžia, kad šiuo metu gynybos biudžetas yra planuojamas siekiant atliepti tikslą iki 2030 metų šalyje turėti pilnai veikiančią diviziją.
„Visi skaičiai yra grindžiami net ne procentais, o grindžiami konkrečiai eurais. Ir tie eurai yra pagal tos dienos prielaidas, kiek galėtų kas kainuoti. Jeigu mes sakytume, kad šiai dienai nereikia išvystyti divizijos iki 2030 metų, tai turi būti politinė valia ir tada bus kažkaip kitaip“, – sakė R. Vaikšnoras.
„Bet VGT sprendimas buvau aiškiai išsakytas, kad turime iki 2030 metų turėti diviziją, turime turėti Vokietijos brigadą, turime prieiti prie visuotinio šaukimo, prie visuotinės gynybos. Ta čia turbūt ir atsakymai, kaip būtų“, – pabrėžė jis.
Visgi kariuomenės vadas pabrėžė negalįs detaliau komentuoti politinių R. Žemaitaičio pasisakymų.
Sekmadienį laidoje „ELTA savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentavo sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo BVP produkto.
Kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
