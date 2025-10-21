„Čekiukų“ bylos: į savivaldybių biudžetus grįžo 1,2 mln. eurų, siekiama išieškoti dar 1,3 mln. eurų

Šią sumą sudaro politikams nepagrįstai išmokėtos išmokos – pavyzdžiui, už tonas per karantiną įsigyto kuro ir pan.
Generalinė prokuratūra skelbia, kad šiuo metu į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai savanoriškai jau yra grąžinę 1 mln. 254 tūkst. 117 eurų.
Prieš kelerius metus žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad nemažai šalies savivaldybių tarybų narių jiems skirtas išmokas galėjo naudoti neteisėtai, prokuratūra pradėjo viešojo intereso gynimo tyrimus dėl tokių išmokų panaudojimo teisėtumo.
Visoje Lietuvoje vykstančiuose tyrimuose siekiama įvertinti, ar savivaldybės tarybos nariams mokamos išmokos, skirtos su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, yra naudojamos racionaliai, tikslingai ir teisėtai, ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas. Nustačius tokių atvejų, jei pačios savivaldybių administracijos neinicijuoja neteisėtai išmokėtų išmokų susigrąžinimo, su ieškiniais dėl nepagrįsto praturtėjimo į teismą kreipiasi prokurorai.
Prašo priteisti išlaidas už 14 tonų kuro
Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Jonavos, Kupiškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių apygardų Viešojo intereso gynimo skyrių prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus grąžintų beveik 22 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras civilinio proceso tvarka kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš buvusios Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės Ritos Latviūnienės 17 tūkst. 300 eurų Jonavos rajono savivaldybės naudai.
Per tyrimą metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją R. Latviūnienė įsigijo daugiau nei 14 tonų įvairių rūšių degalų už daugiau nei 18 tūkst. eurų sumą neva tarybos narės funkcijoms vykdyti.
Šiaulių apygardos prokuratūros VIGS vyriausioji prokurorė su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus, prašydama Šiaulių rajono savivaldybės naudai iš buvusio tarybos nario Alfredo Jonuškos priteisti daugiau nei 1 tūkst. eurų.
Prokurorai sako, kad, atliekant tyrimą nekilo abejonių, kad tarybos nario automobilis buvo naudojamas ir asmeninėms reikmėms. Per 20 mėnesių laikotarpį, kada A. Jonuška ėjo tarybos nario pareigas, jis pylėsi degalų už savivaldybės ribų, nors į komandiruotes nevyko, jam buvo kompensuoti degalai, pilti kelis kartus tą pačią dieną, taip pat degalai pilti karantino metu, nors tuo laikotarpiu savivaldybės tarybos narių veikla nebuvo tokia intensyvi, buvo organizuojama nuotoliniu būdu, elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Civilinė byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus su ieškiniu dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario Žilvino Aukštikalnio nepagrįsto praturtėjimo.
Viešąjį interesą ginantis prokuroras, atlikęs tyrimą, nustatė, kad iš viso per 2019–2023 metų kadenciją Kupiškio rajono savivaldybės administracija tarybos nariui Ž. Aukštikalniui apmokėjo 9 292 eurus išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla. Tačiau detaliai patikrinus šio politiko pateiktus dokumentus, kilo abejonių dėl dalies šių išlaidų apmokėjimo pagrįstumo.
Ž. Aukštikalnis savivaldybei pateikė kasos aparatų čekius, pagal kuriuos degalus pylėsi ne tik Kupiškyje, bet ir aplinkiniuose rajonuose ar net Vilniuje, Gargžduose. Audito metu taip pat nustatyta, kad karantino laikotarpiu, kai Lietuvoje buvo ribojamas žmonių judėjimas, minėtas politikas įsigijo daugiau nei 1 tūkst. litrų benzino už 1 tūkst. 190 eurų, nors tarybos narių darbas vyko daugiausia nuotoliniu būdu. Prokuratūra konstatavo, kad iš viso nepagrįstai iš savivaldybės biudžeto Ž. Aukštikalniui buvo išmokėta 3,5 tūkst. eurų.
Kadangi Ž. Aukštikalnis praėjusią savaitę Kupiškio rajono savivaldybei grąžino 200 eurų, spalio 20 dieną teismui pateiktame ieškinyje prokuratūra prašo iš jo Kupiškio rajono savivaldybės naudai priteisti 3,3 tūkst. eurų.
Skaidrinambiudžetaspinigų pasisavinimas
