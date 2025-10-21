Buvęs Seimo narys R. Ačas lieka išteisintas

Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro skundas atmestas.
Po šios nutarties išteisinamasis nuosprendis R. Ačui ir kitiems asmenims įsiteisėjo, tačiau jis dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
„Sveikas, prokuroro skundas atmestas, likom išteisinti“, – skubiai po posėdžio skambino R. Ačas kitiems teisiamiesiems. R. Ačas vienintelis buvo atvykęs išklausyti Vilniuje skelbiamo teismo verdikto.
Buvęs politikas sako, kad nėra padaręs jokių nusikaltimų ir kaltinimus vadino išgalvotais.
„Teismai man pataisė nuotaiką, pradedu patikėti, kad valstybė dar nesugriuvus. Aš nebuvau padaręs jokių (nusikaltimų – ELTA), čia viskas išgalvota. Kai aš buvau administracijos direktorius, buvo tarybos narys, kuriam aš neleidau vogti. Jis pasamdė „Alio Raseiniuose“, sumokėjo pinigus, išleido 9 puslapių straipsnį, kad mažam rajone didelio masto korupcija ir pagal šitą straipsnį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – Eltai po nutarties paskelbimo teigė R. Ačas.
Pasak jo, du Seimo nariai po šio straipsnio Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) parašė skundą.
„Mane dėl korupcijos areštavo 48 valandoms. Trejus metus dėl korupcijos vyko tyrimas. Aš administracijos direktoriaus pareigas praradau. reikėjo pritempti kaltinimą, buvo sugalvoti nebūti dalykai“, – Eltai teigė R. Ačas.
Prokuroras prašė pripažinti buvusį politiką dėl piktnaudžiavimo, sukurstymo iššvaistyti svetimą turą ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, skirti jam 25 tūkst. eurų baudą ir atimti teisę 5 metus dirbti valstybės tarnyboje. Minėti nusikaltimai siejami su R. Ačo eitomis pareigomis Raseinių rajono savivaldybėje.
Ši byla teismui buvo perduota 2022-ųjų sausį, ikiteisminį tyrimą atliko STT Šiaulių valdybos pareigūnai.
Tuomet teisėsauga skelbė, kad, tyrimo duomenimis, R. Ačas, turėdamas įgaliojimus veikti Raseinių rajono savivaldybės vardu bei atstovauti šiam juridiniam asmeniui jo valdomose įmonėse, įtariama, siekė turtinės naudos sau.
Buvo įtarta, kad dar 2018 metais R. Ačas be jokio teisėto pagrindo nurodė Raseinių savivaldybės valdomo Raseinių autobusų parko direktoriui už bendrovės lėšas nupirkti metalo gaminių, kurie neva bus panaudoti savivaldybės darbuotojų kabinetų atnaujinimui.
Pasak prokuratūros, per tyrimą surinkta duomenų, jog iš savivaldybės valdomos įmonės lėšų nupirkti metalo gaminiai buvo panaudoti liepto gamybai R. Ačui priklausančiame sklype Raseinių rajone. Skaičiuojama, kad tokiu būdu buvo iššvaistyta daugiau nei 1 tūkst. eurų, priklausiusių savivaldybės valdomai bendrovei.
Tyrimo duomenimis, tos pačios Raseinių rajono savivaldybės valdomo autobusų parko direktorių bendrovės lėšas panaudoti ne įmonės veikloje sukurstė ir Raseinių rajone registruotos įmonės vadovas O. Jankauskas.
Išteisinamąjį nuosprendį R. Ačui ir kitiems kaltinamiesiems paskelbęs Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad buvo nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
R. Ačas kaltintas sukurstęs Raseinių autobusų parko direktorių V. Šimaitį iššvaistyti šios įmonės turtą. Tačiau Šiaulių apygardos teismas teigė išsireikalavęs naujus duomenis ir nustatęs, kad nurodytas asmuo nusikalstamos veikos inkriminavimo metu net nebuvo Raseinių autobusų parko direktoriumi.
Apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad byloje nėra surinkta objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog R. Ačas sukurstė nuo baudžiamosios atsakomybės atleistą asmenį iššvaistyti daugiau nei 1 tūkst. eurų „Raseinių autobusų parkas“ turto.
ELTA primena, kad R. Ačas 2003 metais buvo prezidento Rolando Pakso, vėliau pašalinto per apkaltą, patarėju nacionalinio saugumo klausimais, 2004–2011 metais kaip partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys buvo išrinktas į Seimą. 2011–2012 metais ėjo Raseinių rajono mero pareigas.
R. Ačas, pasitraukęs iš „tvarkiečių“ gretų, mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas.
Raseinių administracijos direktoriumi R. Ačas paskirtas 2016 metų gruodį, kai baigė savo, kaip Seimo nario, kadenciją.
2018 metų kovą R. Ačas tapo naujai įkurtos Gedimino Kirkilo vadovaujamos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos nariu, po STT sulaikymo sustabdė narystę šioje partijoje.
Raseinių rajono savivaldybės taryba R. Ačą 2018 metų balandį trečiu bandymu po pareikšto nepasitikėjimo atleido iš administracijos vadovo pareigų.
Prieš kelerius metus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas R. Ačui paliko galioti verdiktą už pasikėsinimą tenkinti lytinę aistrą su nepilnamečiu. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
R. Ačas nuteistas už pasikėsinimą tenkinti lytinę aistrą su nepilnamečiu, teismas jam skyrė 5 tūkst. eurų baudą. Dviejų instancijų teismai konstatavo, kad šis nusikaltimas yra įrodytas neginčijamais duomenimis.
Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas 17-metis. Buvęs politikas nepripažino kaltės.
