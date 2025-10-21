J. Zailskienė atsakė į klausimus dėl R. Grigalienės: kol teismas neįrodė kaltės, asmuo yra nekaltas

„Gerbiami opozicijos atstovai, (…) iš jūsų pateiktų klausimų formuluočių atrodo, kad jūs jau nuteisėte žmogų. (...) Man ta politinė kultūra, kada yra menkinamas žmogus, nors dar nenuteistas ir dar nepripažinta jo kaltė, tai yra ne mano stiliaus elgesys“, – antradienį Seimo tribūnoje sakė J. Zailskienė.
„Kol teismas neįrodė kaltės, tol asmuo yra nekaltas. (...) Dar nebuvo teismo, dar niekas nepasisakė ir neteiskime anksčiau laiko. Gerbiami opozicijos atstovai, jūs puikiai žinote, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo numatyta tvarka ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“, – sakė ji.
Ministrė taip pat atkreipia dėmesį, kad dėl R. Grigalienės buvo gautos visos reikalingos atsakingų institucijų pažymos.
„Atlikau visas teisines procedūras, kurios buvo privalomos, nors ir dirbusią, bet naujai priimant viceministrę, visos užsakytos pažymos buvo teigiamos“, – aiškino ji.
Anot jos, svarbu, kad R. Grigalienė SADM viceministrės pareigas pradėjo eiti dar 19-oje Vyriausybėje, todėl formuodama savo komandą vertino darbų tęstinumą. J. Zailskienės teigimu, viceministrė dirba atsakingai ir svarbu, kad suplanuoti projektai nebūtų vilkinami ieškant naujo žmogaus.
„Ji buvo jau priimta devynioliktos Vyriausybės darbo pradžioje, tapo viceministre. Natūralu, kad ir aš, galvodama apie savo darbo kokybę ir darbų tęstinumą, tikrai man, kaip ministrei, buvo ypatingai svarbu, kad viceministrė tęstų darbą, pradėtus projektus. Vertinu viceministrės darbą, ji savo pareigas atlieka atsakingai, tinkamai ir profesionaliai, yra įsigilinus į savo kuruojamas sritis“, – sakė J. Zailskienė
„Svarbu, kad tie darbai, kurie, kaip matote, apima labai jautrias sritis, būtų tęsiami ir nevilkinami ieškant naujų žmonių, kuriems reikės laiko įsigilinti į kai kuriuos procesus“, – pridūrė ji.
Ministrei klausimus pateikė 10 opozicijoje dirbančių Seimo narių: Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai Saulius Skvernelis, Agnė Širinskienė, Jekaterina Rojaka, Domas Griškevičius, Lukas Savickas, Linas Kukuraitis, Rima Baškienė bei konservatoriai Valdas Rakutis, Matas Maldeikis, Emanuelis Zingeris.
Parlamentarai pažymi, kad J. Zailskienė turėjo žinoti, kad R. Grigalienės atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Todėl keliamas klausimas, kodėl socialdemokratė buvo paskirta į SADM vadovybę, nepaisant „čekiukų“ bylos.
Jie taip pat teiraujasi, kas lėmė sprendimą leisti R. Grigalienei tęsti darbą viceministrės poste. Klausiama ir to, ar J. Zailskienė nesibaimina, kad „apgaulė, svetimo turto pasisavinimas, piktnaudžiavimas ir dokumentų klastojimas gali pasikartoti“.
Kartu keliamas klausimas, ar ministrės ir viceministrės asmeniniai santykiai nebuvo priežastis J. Zailskienei registruoti piktnaudžiaujančių politikų atsakomybę švelninančias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas.
ELTA primena, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusią savaitę pranešė, kad socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje“. Nurodoma, kad 2019–2022 m. būdama Tauragės rajono savivaldybės tarybos nare socialdemokratė galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. STT duomenimis, tokiu būdu R. Grigalienė galimai apgaule įgijo maždaug 3,4 tūkst. eurų.
J. Zailskienės patarėjas Justinas Argustas Eltai teigė, kad R. Grigalienė, nepaisant teisėsaugos įtarimų, toliau dirbs SADM vadovybėje. Anot jo, R. Grigalienė nesutinka su jai pareikštais įtarimais ir ketina savo teises ginti teisme.