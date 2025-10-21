Socialdemokratė tikina, kad H. Šinkūno kandidatūros į KT teisėjus atmetimas nereiškia keršto prezidentui

„Yra laisvas mandatas ir Seimo nariai apsisprendžia patys, kaip balsuoti“, – žurnalistams Seime sakė O. Leiputė.
Politikė tvirtino, kad socialdemokratai balsavimo nederino ir antradienį prezidento išsakyta kritika dėl į KT teisėjus pasiūlyto ilgamečio partijos nario Juliaus Sabatausko balavimui įtakos neturėjo. Socialdemokratė pažymėjo, kad prezidentas turi teisę išsakyti savo nuomonę.
„Kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę, ypač prezidentas“, – sakė O. Leiputė ir juokavo, kad galbūt opozicija nori sukiršinti valdančiąją partiją su šalies vadovu.
„Galbūt tai buvo opozicijos sąmoningas noras“, – sakė ji.
Antradienį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamai parlamentarų palaikymo.
ELTA primena, kad Seimo pirmininko pasiūlytas J. Sabatauskas sukėlė nemažai aistrų opozicijos gretose. Jų vertinimu, siūlant parlamentarą į tokias pareigas KT yra politizuojamas. Tokią poziciją antradienį išsakė ir prezidentas G. Nausėda.
Konstitucinis TeismasOrinta LeiputėGitanas Nausėda
