Su D. Šakaliene netrukus susitiksiantis G. Nausėda atskleidė, ko jos paklaus

Anot šalies vadovo, šiandien svarbu suprasti, kad su 2026 metų gynybos biudžetu susiję klausimai yra patys svarbiausi, todėl visi kiti dalykai turėtų būti pastumti į šoną.
Taip pat – ir emocijos, nusivylimai ar nuoskaudos. O jų pastarosiomis dienomis tikrai nestinga.
„Šiandien ne apie tai turime kalbėti. Taip, pasitikėjimas yra labai svarbus, pasitikėjimas yra ta kasdieninė duona, su kuria ministrui tenka dirbti. Tai yra premjerės pasitikėjimas ministru ir ministro pasitikėjimas premjeru.
Tačiau šiandien aš noriu pirmiausia susitikęs su ponia Šakaliene išgirsti visos šitos istorijos pradžią, potekstę, ir kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo, kaip ministrės, ateitį, nes labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą.
Nesumeluotą, tikrą, kuriuo mes galėtume pagrįstai didžiuotis, ir svarbiausia – kurio pagrindu mes galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir tai niekam nekeltų abejonių“, – aiškino šalies vadovas.
Tai, anot G.Nausėdos, šiandien yra „uždavinių uždavinys“.
„Turime šiek tiek nustelbti ar sumažinti emocinį foną ir tiesiog pasistengti rasti sprendimus, kurie Lietuvai yra nepaprastai svarbūs“, – kalbėjo prezidentas.
Anot G.Nausėdos, biudžetas turi būti toks, koks yra traktuojamas NATO, ir jame turi nugulti pagrindinės karinės išlaidos.
„Todėl dar kartą kalbu apoie tai, kad biudžetas turi būti tikras – jis neturi būti interpretuojamas, tampomas, pritempiamas.
Biudžetas turi būti skirtas mūsų pagrindinėms karinėms investicijoms, ir laikas šiuo atžvilgiu yra kertinis veiksnys, nes turime nedaug laiko iki 2030-ųjų metų.
Nepakaks investuoti daugiau negu 5 procentus BVP 2026-aisiais ir tada ramiai išsidrėbti fotelyje“, – pabrėžė šalies vadovas.
Primename, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D.Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs.
Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą.
Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.
Savo ruožtu D.Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto.
Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Po pokalbio su premjere D.Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.
