D. Šakalienė įvertino, kas galėtų ją pakeisti ministro pareigose

„Vakar išsakiau savo poziciją Prezidentūroje, kad jeigu mes norime turėti darbų tęstinumą Krašto apsaugos ministerijoje (...), norime kuo mažesnio sukrėtimo visai sistemai ir išsaugoti kompetenciją – manau, kad dabartiniai viceministrai turi fantastiškas kompetencijas“, – žurnalistams prie ministerijos komentavo D. Šakalienė.
„Pavyzdžiui, Karolis Aleksa, kuris atsakingas už personalą ir finansus, sakyčiau, būtų pirmas pasirinkimas. Beje, jis yra socialdemokratas su panašia partine patirtimi kaip ir dabartinė premjerė“, – pabrėžė ji.
Anot politikės, kompetencijų šiam darbui turėtų ir anksčiau Prezidentūroje dirbęs viceministras Tomas Godliauskas.
Eltos šaltinių teigimu, K. Aleksa šiuo metu yra laikomas potencialiausiu kandidatu užimti D. Šakalienės vietą.
Skaičiuojant metus iki galimo karo turime būti labiau susitelkę
Tuo metu vertindama Vyriausybėje kilusias įtampas, D. Šakalienė svarstė, kad skaičiuojant metu iki galimo karo, politikai turėtų būti labiau susitelkę.
„Gal klaida yra tai, kad turėjau truputį per daug idealizmo, galvodama, kad skaičiuojant metus iki galimo karo turime būti labiau susitelkę. Kad mes viduj šitaip pjausimės... Ar aš galėjau prisidėti, kad būtų ramesnė atmosfera? Gal, gal tikrai man reikia diplomatijos daugiau išmokti“, – svarstė ji.
Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą.
Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
