D. Šakalienei „sudie“ tarusi I. Ruginienė atskleidė tris priežastis, kodėl sugriuvo jos pasitikėjimas

„Galiu pasakyti, kad kalbant apie krašto apsaugos ministrę, iš premjerės mes sulaukėme nuomonės, kad pasitikėjimas yra prarastas, ir kadangi nėra pasitikėjimo, su ministre bendras darbas nėra galimas.
Bet šioje vietoje norėčiau taip pat pabrėžti, kad ypatingai svarbu dabar yra parinkti kartu tinkamą krašto apsaugos ministrą, kadangi gynybos biudžetas ir mums, ir premjerei, yra absoliutus prioritetas“, – po susitikimo nurodė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Netrukus šią žinią patvirtino ir pati premjerė.
„Teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui“, – patikino I.Ruginienė.
Anot jos, toks sprendimas G.Nausėdai įgarsintas žodžiu.
„Iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas. Turbūt čia ta pagrindinė žinutė. Neabejotinai noriu pabrėžti, kad darysiu viską, jog gynybos biudžetas išliktų ir augtų toliau“, – pabrėžė I.Ruginienė.
Jau turi kelis galimus kandidatus
Anot Vyriausybės vadovės, tenka priimti labai skaudžius sprendimus, tačiau ji esą negali leisti, kad tokioje svarbioje srityje kaip krašto apsauga būtų nesusipratimų ir nesklandumų.
Pasak I.Ruginienės, pokalbis su šalies vadovu buvo dalykiškas ir jų nuomonės iš esmės sutapo.
„Aptarėme kelias kandidatūras. Esu tam pasiruošusi, ir kai tik ateis laikas, iš karto jums ir įgarsinsiu“, – paklausta, kas galėtų pakeisti D.Šakalienę, pažadėjo premjerė.
„Mano prioritetas – kuo greičiau šitą sprendimą priimti, ir tą padarysiu. Tikrai neaptarinėsiu dabar žmonių ir pareigybių“, – nurodė Vyriausybės vadovė.
Laikinai Krašto apsaugos ministerijai kol kas vadovaus vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak I.Ruginienės, D.Šakalienė jai dar nepateikė atsistatydinimo prašymo.
„Bet dabar jau aš pateikiau“, – pridūrė ji.
Įvardijo tris argumentus
I.Ruginienė taip pat įvardijo ir tris konkrečias priežastis, kodėl jos pasitikėjimas D.Šakaliene – jau sugriautas.
„Pirma – melas. Visada sakiau, kad atvirumas atidarys bet kokias duris. Aš niekada nebaudžiau už klaidas, nes visi mes esame žmonės ir darome klaidų, bet tikrai negaliu susitaikyti su tuo, kad yra meluojama.
Antras dalykas – man labai svarbu, kaip darbuotojai jaučiasi komandoje. Esu atėjusi iš tokios srities ir girdžiu jų balsą.
Ir trečias dalykas susideda iš įvairių smulkmenų. Noriu pasakyti, kad tikrai tie įvykiai, kurie per pastarąsias savaites atėjo, buvo tik jau paskutinis akcentas, bet tam tikri dalykai brendo jau seniau.
Matyt, šitas sprendimas atėjo greičiau, bet gali būti, kad jis buvo neišvengiamas“, – prisipažino premjerė, taip pat pridūrusi, kad nemato galimybės, jog D.Šakalienė kokia nors forma galėtų likti Krašto apsaugos ministerijoje.
I.Ruginienės Vyriausybei dar net nesukako mėnuo, bet ji netenka jau antro ministro. Dabar reikės ieškoti vadovo ne tik Kultūros, bet ir Krašto apsaugos ministerijai.
„Aš sakiau, kad labai tikiuosi iš kiekvieno ministro atsakingo ir sąžiningo darbo, ir jeigu taip neįvyks, aš tikrai gebu priimti kad ir pačius skaudžiausius sprendimus. Šitas spendimas, man apmaudu, kad aš jį turėjau priimti, man tai tikrai sudėtingas momentas, bet mano pažadas yra įvykdytas.
Ministrai turi dirbti atsakingai, atsidavę savo sričiai“, – pažymėjo premjerė.
Atsistatydinimo prašymą jau parašiusią krašto apsaugos ministrę D.Šakalienę antradienį trumpam sustabdė prezidento Gitano Nausėdos ranka. Šalies vadovas jos paprašė dar luktelkti, kol kilusias aistras jis pats aptars su premjere.
Trečiadienio rytą Vyriausybės vadovė atvyko į Prezidentūrą – čia ketinta aiškintis, kodėl tarp Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovybės, įskaitant ir I.Ruginienę, bei D.Šakalienės kilo tokios žiežirbos ir kaip šią situaciją išspręsti.
Kas nutiko?
Premjerės ir LSDP pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus rūstybę krašto apsaugos ministrė užsitraukė praėjusią savaitę, kai paaiškėjo, jog ministerijoje vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais – jo metu ministerijos atstovai esą tvirtino, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Saviems už akių klausimus dėl gynybos biudžeto aptarinėjusi D.Šakalienė pakirto premjerės pasitikėjimą, M.Sinkevičius savo ruožtu aiškino, kad bendražygė elgėsi nekomandiškai, net apkaltino ją manipuliacija, pažymėjo, kad ministrė pasinaudojo kilusia įtampa.
Tačiau pati D.Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas.
Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Visgi KAM vadovė vėliau teigė, kad negali dirbti nejausdama pasitikėjimo, tad nurodė jau parašiusi atsistatydinimo prašymą. Su šia žinia ji antradienį popiet nuvyko pas prezidentą G.Nausėdą, tačiau šalies vadovas ją kiek pristabdė – paprašė palaukti jo susitikimo su I.Ruginiene.
Pati I.Ruginienė kiek anksčiau teigė iš savo Vyriausybės narės neišgirdusi apie ketinimus trauktis.
„Man šio sprendimo ji dar neįgarsino. Palikime ministrei įgarsinti, tada galėsiu atsakyti į klausimus“, – sakė premjerė.
Visgi, pasak jos, jei ministrė iš tiesų atsistatydintų – socialdemokratai rastų kandidatą į politikės vietą.
„Manau, kad tai yra mūsų, socialdemokratų, ministerija. Jeigu ministrė tikrai atsistatydina – būsime pasirengę“, – kalbėjo I.Ruginienė.
„Kol kas tikrai neplanavome, jeigu bus toks poreikis – aš visada pasirengusi susitikti“, – paklausta, ar dar kalbėsis su ministre, atsakė premjerė.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
