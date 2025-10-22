Ekspertė kelia klausimą dėl I. Ruginienės retorikos: paklausiau ir nustėrau

Viešojo kalbėjimo ekspertę Neringą Bliūdžiūtę nemaloniai nustebino premjerės retorika, kai ši dar prieš kelias dienas kalbėjo apie dabar jau eksministrės D.Šakalienės veiksmus.
Kaip pastebėjo specialistė, pirmadienį Vyriausybėje situaciją komentavusi I.Ruginienė apie D.Šakalienę iš pradžių kalbėjo užuominomis, kūrė intrigą, kurios čia tikrai nereikėjo.
Kartu N.Bliūdžiūtė kėlė klausimą, „kur dingo patirtis politikoje ir komunikacijoje“.
Savo pamąstymais ji pasidalijo feisbuke.
„Premjerės ir ministrės pasisakymą atsisakiau komentuot, nes maniau, kad nėra prasmės sukti šitą malūną. Beeeeet. Paklausiau pasisakymų ir nustėrau.
Ar kas nors dar šalyje moka priimti sprendimus, susitarti ir solidžiai juos pristatyti? Ar mokyklos lygio razborkės ir laukimas, kam pirmam kantrybė truks?“ – klausė N.Bliūdžiūtė.
Ekspertei klausimų pirmadienį kilo klausant jau pirmųjų premjerės I.Ruginienės sakinių.
„Turėjau pokalbį… Išsiskyrėm… Nemaloni situacija… Paskutinis lašas... Vertinu atvirumą… Apgailestauju… Kyla daug klausimų… Reikės daugiau laiko…
Ar aišku kas nors? Aišku, kad premjerė supykus, sutrikus ir pasimetus. Kad nori priimti sprendimą, bet nepriima? Kodėl aš turiu klausytis šio vidinio pokalbio? Ir dar 2,5 min.?
Ir tada, po 2,5 minutės malimo, iškyla intriga „Jums pirmiems pasakysiu“ (Šiaip tai Jūs spaudos konferenciją po susitikimo organizuojate, kad visiems kartu kažką naujo pasakytumėte)… „Iškilo klausimų dėl gynybos pramonės...dėl tam tikrų sąsajų...“
Kol galiausiai prieinama prie to, ko visi laukė: „Priėmiau sprendimą... perduoti gynybos pramonės klausimus…“ – premjerę citavo N.Bliūdžiūtė.
Pasak viešojo kalbėjimo ekspertės, čia jau galėjome matyti ir intrigos kūrimą, ir tam tikrą neaiškumą.
„Neaiškumas kartais būna naudingas“, – sako mano pirmasis pašnekovas podkaste „WoW pokalbiai. Lyderių studija“ Philip Collins. „Kai norima ką nors nuslėpti“ – atsako. Bet tikrai – štai Jums gyvas pavyzdys.
Kai situacija visur nestabili, kai žmonės jaučiasi neramiai, kai vidaus politikoje skandalai po skandalų… Ką MP turėtų daryti – užtikrinti, kad Vyriausybė veikia, priima sprendimus, ginčijasi, aiškinasi, bet priima sprendimus. Kad sugeba ir spręsti.
O dabar – ilgas atsiskaitymas už vidines būsenas. Juo komunikuojama, kad būsenos svarbiau už aiškius sprendimus šalies labui. Ar tikrai buvo tokia intencija?“ – svarstė specialistė.
Pasak N.Bliūdžiūtės, vidinius nesutarimus politikams visgi reikėtų palikti už uždarų durų.
„Kad kyla nesutarimų kabinete – manęs visiškai nestebina. Jokios intrigos čia nėra. Ministras kovoja už savo sritį – kas čia naujo? Nauja, kad politikoj vyksta politikos kovos? Kad partijoje nesutarimų pilna? „Labas rytas“, kaip pasakytų klasikai.
Susitarkite už uždarų durų, išsiaiškinkite santykius. Bet priimkite sprendimus ir juos aiškiai komunikuokite“, – ragino viešojo kalbėjimo ekspertė.
Jos teigimu, I.Ruginienės atveju visą esmę galėjo nusakyti vos trys sakiniai.
„Abejonėms ir intrigoms gynybos srityje ne vieta. Išklausiau ministrės poziciją, ne su viskuo sutinku. Priėmiau sprendimą perleisti gynybos pramonės valdymą ministerijai x, o per savaitę priimsiu sprendimą dėl pasitikėjimo ministre“, – pavyzdį pateikė ekspertė.
Primename, kad trečiadienį premjerė I.Ruginienė pateikė prezidentui Gitanui Nausėdai D.Šakalienės atleidimo prašymą.
Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D.Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų.
Antradienio popietę D.Šakalienė susitiko su šalies vadovu. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D.Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Inga RuginienėDovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)
