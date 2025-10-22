Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Galimu kandidatu į krašto apsaugos laikomas K. Aleksa: kol kas tai yra komentarai

2025 m. spalio 22 d. 13:30
Krašto apsaugos ministrės kėdę paliekančiai Dovilei Šakalienei pareiškus, kad jos darbą ministerijoje galėtų perimti vienas iš viceministrų, pavyzdžiui, Karolis Aleksa, pastarasis sako tokių siūlymų nei sulaukęs, nei apie juos girdėjęs.
Daugiau nuotraukų (5)
„Nieko negirdėjau. Kol kas tai yra komentarai, tai kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti. Svarbiausi dalykai yra krašto apsaugos sistemos svarbiausi darbai, tęstinumas – ties tuo dabar ir koncentruojuosi“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Aleksa.
Paklaustas, ar priimtų pasiūlymą tapti krašto apsaugos ministru, K. Aleksa atsakė, kad tai – ateities klausimas.
„Matysime. Pagyvensime, pažiūrėsime“, – teigė jis.
Kaip skelbta anksčiau, krašto apsaugos ministrės kėdę paliekanti Dovilė Šakalienė trečiadienį žurnalistams sakė, kad jos darbą galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų. Pasak jos, tą galėtų padaryti ir Karolis Aleksa. Pastarąjį kaip vieną iš galimų kandidatų pakeisti D. Šakalienę Eltai įvardijo ir informuoti šaltiniai.
Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą.
Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
ELTA primena, kad kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Karolis Aleksaministras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.