I. Ruginienė sureagavo į D. Šakalienės paviešintą susirašinėjimą

„Nežinau kaip pavadinti tą veiksmą, kai sąmoningai nori diskredituoti gynybos finansavimą – tai yra nepateisinama. Tai tik įrodo, kad šiandien ryte priimtas sprendimas yra teisingas“, – taip apie D.Šakalienės atleidimą kalbėjo I.Ruginienė.
„Pirmiausiai operuoti skaičiais, kurie yra pateikti birželį ar liepą, pirmais biudžeto formavimo etapais, tai yra net nesąžininga.
Antra – reikia šiek tiek įsigilinti į tai, kaip biudžetas yra formuojamas. Su gynyba metai iš metų yra tas pats. Pirmiausiai, kai skirstai biudžetą ir dėlioji, tai visiems sektoriams sudėlioji tą bazę, kuri neišvengiamai turi būti. Tada tau lieka prieaugis, kuris prognozuojamas dėl ekonomikos augimo.
Pirmiausiai turi sudėlioti tam tikrus taškus toms priemonėms, kurių išvengti negali – tai yra indeksavimai, kurie uždėti įstatymų. Ir tada, tiek, kiek lieka pinigų, maksimaliai stengiesi juos permesti į gynybą. Taip ir atsitiko, taip ir gavome 5,38 proc. BVP. Kodėl ne 5,42 arba 5,25, arba kitoks skaičius?
Krepšys pinigų yra toks, koks yra, tu jo negali padauginti. Įsivertini visus pasiskolinimus, Europos Sąjungos reikalavimus ir panašiai“ – kalbėjo I.Ruginienė.
Premjerė pabrėžė, kad biudžetas yra formuojamas iki paskutinės minutės.
„Kol jis neatėjo ant Vyriausybės posėdžio stalo, jis tikslinamas visose srityse – ne tik gynyboje. Toks yra procesas, visada toks buvo. Visada kviečiu žiūrėti į paskutinį, galutinį variantą.
Labai gaila, kad žmonės, kurie dalyvavo šiame procese, kurie matė visus tuos skaičius, šiandien operuoja visiškai kitokiais faktais ir taip diskredituoja visą krašto apsaugą. Tai nepateisinama“, – įsitikinusi I.Ruginienė.
Trečiadienį, jau pasitraukusi iš pareigų, D.Šakalienė paviešino ir tam tikrus ministerijų dokumentus.
Iš pateiktų dokumentų galima pamatyti, kad liepos mėnesį kitų metų gynybos finansavimui buvo svarstoma skirti 3,36 proc. BVP arba 2,9 mlrd. eurų.
Tuo metu kitame dokumente, kuris jau turėjo būti pristatytas naujojo finansų ministro spalio pradžioje, galima pamatyti, kad planuojami KAM asignavimai (įskaitant Valstybės gynybos fondą) 2026 metams yra 4,87 proc. BVP arba 4,3 mlrd. eurų, šalia numatant 155 mln. eurų – „kitų asignavimų valdytojų išlaidos gynybai“. Bendra numatyta išlaidų suma – 5 proc. BVP.
D.Šakalienė paviešino ir elektroninius laiškus, kuriuose užfiksuota, kad spalio 14 dieną, 19 valandą vakaro Finansų ministerija skubiai prašo Krašto apsaugos ministerijos pateikti siūlymą dėl papildomai didinamų KAM asignavimų į turtą.
O būtent spalio 14 dieną socialiniuose tinkluose ir buvo paviešintos apžvalgininkų, tikėtina, ir dalyvavusių garsiajame pokalbyje ministerijoje, žinutės apie per mažą planuojamą finansavimą gynybai.
Visus D.Šakalienės paviešintus dokumentus galite rasti čia.
Inga RuginienėDovilė ŠakalienėVyriausybė
Rodyti daugiau žymių