Iš M. Sinkevičiaus – dar vienas kirtis D. Šakalienei: pažėrė kaltinimų

„Manau, kad taip, kaip pasakė premjerė, tas situacijos vertinimas ir yra toks – kad tas pasitikėjimas (D. Šakaliene – ELTA) sušlubavo ir tam yra objektyvios priežastys“, – trečiadienį LRT radijui sakė M. Sinkevičius.
„Mes aiškinamės situaciją, tam tikri atsakymai į tam tikrus klausimus, sakyčiau, atrodė nuviliantys. Todėl tas pasitikėjimas susvyravęs. Aš manau, kad valstybės vadovai – prezidentas ir Vyriausybės vadovė – spręs, kaip vis tik tą klausimą reiktų išrišti“, – kalbėjo jis.
Pasak LSDP lyderio, aiškinantis, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su nuomonės formuotojais, susidaro įspūdis, kad D. Šakalienė pasinaudojo įtampomis valstybėje ir manipuliavo informacija apie būsimą gynybos finansavimą.
„Tai pradėjus aiškintis, koks man, kaip asmeniui, kaip partijos vadovui, susidarė vaizdas, kalbantis ir susirašinėjant, aiškinantis ir su Dovile Šakaliene – mano vertinimas būtų greičiausiai toks: kad užuot kėlusi klausimą koalicijos viduje ar susitikimuose su finansų ministru, premjere, krašto apsaugos ministrė pasirinko tokį gan primityvų, sakyčiau, kelią ir pasinaudojusi įtampa valstybėje (...) bandė ir kurstė ar manipuliavo tam tikra informacija, kuri yra susieta su mūsų šalies gynyba ir jos finansavimu“, – savo įžvalgomis dalijosi socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras.
D. Šakalienė yra teigusi, kad susitikimai KAM vyko be jos žinios – apie juos politikė tvirtino sužinojusi iš paties M. Sinkevičiaus. Pastarasis leidžia suprasti, kad tokie pasiaiškinimai jo neįtikina.
„Ministrė teigė, kad ji nežinojo. Tada aš klausiu – gerai, jeigu jūs nežinojote ir jūs teigiate, kad buvo veikta už jūsų nugaros, tai ar jūs gal pradėsite kokį nors vidinį patikrinimą, vidinį tyrimą, išsiaiškinsite, kas, kaip, kodėl įvyko. „Ne, aš tų žmonių nepersekiosiu, nes manau, kad jie padarė gerą darbą“, – antradienį socialdemokratų frakcijoje vykusio pokalbio detalėmis dalijosi jis.
„Man pasirodė tie atsakymai nenuoširdūs ir tai atitinkamai kelia įtampą“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
KAM neatskleidė, kas buvo pakviesti į neoficialų susitikimą
M. Sinkevičius taip pat nurodė, kad KAM Vyriausybės kanceliarijai detaliai neatsakė, kas buvo pakviesti į ministerijoje vykusį neoficialų susitikimą, kokia informacija buvo pristatyta.
„Pasirodo, tiesą sakant, kad sunku išsiaiškinti (pokalbio detales – ELTA). (...) Kad viskas būtų labai nuoseklu – Vyriausybės kancleris suformavo ministrės pirmininkės pavedimą pateikti informaciją, kas dalyvavo susitikimuose, kas ruošė informaciją, kas kvietė, pateikti rodytas skaidres. Tai Krašto apaugos ministerija atsakė taip, kaip atsakytų opozicijai. Atsakė, kad susitikimas buvo, kas buvo pakviestas – neaišku, ką rodė – neaišku“, – dėstė jis.
„Tas, vėlgi, nesukuria papildomo pasitikėjimo“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Mįslingai kalba, kad gali paaiškėti naujos informacijos, „kuri bus nemaloni“
Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su premjere Inga Ruginiene – politikai ketina aptarti situaciją dėl D. Šakalienės.
Klausiamas, kaip elgsis socialdemokratai, jeigu šalies vadovas ragins neatleisti krašto apsaugos ministrės iš jos pareigų, M. Sinkevičius teigė, kad viskas yra Vyriausybės vadovės rankose.
„Aš manau, kad viskas yra premjerės rankose. Premjerė sprendžia dėl pasitikėjimo ministrais ir prezidentas turbūt susipažinęs su situacija, tiek Dovilės Šakalienės, tiek premjerės vertinimais, turbūt bandys sumoderuoti ir užsiimti tam tikra mediacija. Ir tai yra labai džiuginantis dalykas“, – sakė jis.
Pažymėdamas, kad premjerė dar neturi galutinio verdikto dėl D. Šakalienės, M. Sinkevičius taip pat sakė, kad sprendimų dėl ministrės nereikėtų atidėti. Jis mįslingai užsiminė, kad dar gali paaiškėti papildomos informacijos apie D. Šakalienę, „kuri bus nemaloni“.
„Galima tą situaciją savotiškai nukelti laiko prasme šiek tiek į ateitį, duoti laiko. Bet, vėlgi, gali per tą laiką paaiškėti papildomos informacijos, kuri bus nemaloni“, – teigė jis, nedetalizuodamas, ką turi omenyje.
„Mes esame patenkinti ligšioliniu ministrės darbu, padaryta labai daug, padaryta ne jos vienos, bet kartu ir komandos, kariuomenės vado ir visos kariuomenės (...), bet yra ir tam tikrų turinio dalykų, kurie dar nėra vieši ir gali būti paviešinti. Ir gali būti labai nemalonūs“, – apibendrino M. Sinkevičius.
Užsiminė apie STT atliekamus tyrimus
Anksčiau LSDP lyderis buvo užsiminęs, kad KAM yra pradėti tam tikri tyrimai dėl sudėtingo mikroklimato. Ministerija savo ruožtu tai paneigė.
Klausiamas apie tai, M. Sinkevičius nurodė, kad omenyje turėjo ne vidinius KAM patikrinimus, bet Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliekamus ikiteisminius tyrimus.
„Netinkamai buvau suprastas. Vykdomi tyrimai Specialiųjų tyrimų tarnybos“, – sakė jis ir nurodė, kad KAM yra gavusi ne vieną STT užklausą.
Vis tik, plačiau apie, jo teigimu, atliekamus STT tyrimus M. Sinkevičius nekalbėjo.
Anksčiau viešai buvo pranešta apie vieną STT vykdomą ikiteisminį tyrimą, susijusį su KAM – dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
ELTA primena, kad kilus įtampoms su premjere Inga Ruginiene, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų.
Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip informavo šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.
Mindaugas SinkevičiusDovilė ŠakalienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių