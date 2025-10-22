M. Sinkevičius: jei partneriai Seime nebalsuos už biudžetą, koalicijos perspektyvos bus niūrios

„Jeigu taip atsitiktų, aš manau, kad koalicijos darbo perspektyvos aiškiai sušlubuos, nes biudžetas, ne kažkokie kiti klausimai, bet biudžeto priėmimas su saugumo finansavimo klausimais yra esminis koalicijos veikimo įrodymas“, – trečiadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
„Jeigu biudžetas nebūtų priimtas arba būtų kažkokios išlygos, arba bandymai kažkaip nudreifuoti ir kažkaip kitą savo logiką ir retoriką jungti, tai aš manau, kad koalicijos perspektyvos bus labai niūrios“, – akcentavo jis.
Pasak politiko, nors Seimo nario mandatas yra laisvas, valdantieji pasirašydami koalicijos sutartį įsipareigojo priimti reikiamus sprendimus.
„Užtikrinimas man yra koalicijos programa ir įsipareigojimas. Mes apie tai kalbėjom, mes koalicijos sutartį pasirašėm“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis taip pat tikino, jog socialdemokratų frakcija Seime palaikys įsipareigojimą kitais metais gynybai skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Patikinu, garantuoju ir netikiu, kad kokiomis nors įmanomomis force majore situacijomis skaičius galėtų būti kitas nei anonsuotas, t. y., 5,38 proc. nuo BVP“, – tvirtinto M. Sinkevičius.
„Čia yra nekvestionuojamas įsipareigojimas. Galima dabar muštis į krūtinę ir prisiekti, kuo tik reikia, bet tas bus padaryta. Tas buvo pasakyta pačioje pradžioje ir tas bus realizuota“, – pridūrė jis.
Biudžeto projektas Seimui buvo pateiktas antradienį ir iki gruodžio bus svarstomas parlamento komitetuose, pagrindinis – Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).
Iki lapkričio 10 d. kiti Seimo komitetai BFK teiks siūlymus dėl biudžeto projekto, tuomet lapkričio 25 d. parlamento salėje numatytas pirmasis projekto svarstymas.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
Siūlymus biudžetui gali teikti piliečiai ir kitos suinteresuotos grupės, Seimo nariai, išvadas dėl projekto iki lapkričio 7 d. pateiks Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas.
Po priėmimo Seime valstybės biudžeto projektą per 10 dienų turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.
