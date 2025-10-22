Ministrė R. Popovienė išgyvena skaudžią netektį

Apie netektį ji viešai pranešė prakalbusi Pauliaus Širvio eilėmis.
„Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau.“
Skaudančia širdimi turiu pranešti, kad į amžinybę iškeliavo mūsų mylimas Tėtis Jonas Dūdas. Tėtis buvo ilgametis veterinarijos gydytojas, be galo mylėjęs gyvūnus – net sunku jį prisiminti be katino šalia.
Lygiai taip pat šviesą ir išmintį aplink jis skleidė per meilę literatūrai, Tėtis ypač mėgo Pauliaus Širvio kūrybą – eilėraštis apie beržą buvo jo mėgstamiausias.
Mylėsim ir ilgėsimės amžinai“, – rašė R.Popovienė.
Ministrės tėvas, kaip ji pati skelbė, bus pašarvotas Tabariškių parapijos namuose (Gėlių g. 108A, Ringaudai, Kauno rajonas).
Atsisveikinimas vyks spalio 23 d. nuo 12 val. iki 21 val., 24 d. – nuo 9 val. iki 12 val.
„Laidotuvių Šv. Mišios 24 d. 12.15 val. Tabariškių bažnyčioje. Po Šv. Mišių palydėsime į Tabariškių kapines.
Atvykusiųjų prašau Tėčio atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu“, – skelbė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Raminta PopovienėMirtisnetektis
Rodyti daugiau žymių