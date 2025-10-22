NKVC apie kontrabandinius balionus: koordinuota operacija, sulaikyti 4 įtariamieji

Sulaikyti keturi įtariamieji, apie tai Eltą informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
VSAT atstovo G. Mišučio teigimu, pasieniečiai Lazdijų, Šalčininkų ir Druskininkų savivaldybėse aptiko meteorologinius balionus, kiekvienas jų gabeno apie 1,5 tūkst. kontrabandinių baltarusiškų cigarečių.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, cigaretės rastos penkiuose rajonuose – Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto.
Pasak jo, tai rodo, kad tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, yra labai didelis ir greičiausiai tai nebuvo iš vieno taško, o buvo koordinuota operacija.
Kaip skelbta, dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.
Dėl saugumo situacijos naktį apie 3 val. buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
Oro uostasKontrabandaValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
Rodyti daugiau žymių