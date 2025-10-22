Po naktinio incidento I. Ruginienė siunčia signalą Baltarusijai: nuolaidų nedarysime

„Griežtai reaguosime į bet kokį sienos pažeidimą. Tai, kas vyksta su oro balionais ir kontrabandos balionais mums yra nepriimtina“, – po susitikimo pranešė I.Ruginienė.
Premjerė padėkojo tarnyboms, kurios sureagavo greitai, ne tik perėmė kontrabandinius balionus, bet ir susekė žmones, kurie turėjo kontrabandos siuntinius perimti.
„Tai yra ilgalaikiai algoritmai, bet turime imtis papildomų veiksmų reaguojant į tai, kad iš Baltarusijos skrenda didesni kiekiai balionų, o baltarusių pasienis lengvai žiūri į šį veiksmą“, - kalbėjo premjerė.
Todėl, anot jos, Komisijoje sutarta dėl trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių.
Vidaus reikalų ministerija, pasak premjerės, įsipareigojo pateikti pasiūlymus dėl baudžiamosios atsakomybės, nes dabar, anot jos, numatyta atsakomybė už tam tikrą kontrabandos kiekį yra per maža.
Tuo metu su Ekonomiko ir inovacijų ministerija sutarta, kad bus ieškoma naujų technologijų ir sprendimų.
„Paleisime apklausą tarp mūsų aukštųjų technologijų, inovatyvių įmonių tiekėjų dėl tam tikrų technologinių sprendimų“, – nurodė premjerė.
Visgi, kaip pabrėžė I.Ruginienė, reikia ir trumpalaikių priemonių, kai reaguojama „čia ir dabar“.
„Aiškiai siųsime signalą, kad jeigu dar pasikartos tokie nemaži mūsų sienos balionų kirtimai, reaguosime čia ir dabar, ir uždarysime sienas su Baltarusija – tam tikrus kontrolės punktus. Nuolaidų šiuo klausimu Baltarusijai nedarysime. Jeigu vyksta kontrabanda, abi šalys turime susitelkti ir kartu kovoti su neteisėta veika. Jeigu viena šalis atsisako tai daryti, mes reaguosime atitinkamai“, – nurodė premjerė.
Kaip atrodytų sienų uždarymas?
Anot premjerės, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) savo sprendimu galėtų uždaryti sienas vienai parai, per tą laiką kreiptųsi į Vyriausybę, o Vyriausybė, įvertinusi grėsmes ir poveikį, tą laikotarpį galėtų pratęsti.
Taip pat I.Ruginienė teigė, kad iki penktadienio VRM turės pateikti pasiūlymą dėl technologinių priemonių, kaip būtų galima blokuoti SIM korteles, kurios būna kartu su balionais, jog būtų galima atsekti jų buvimo vietą.
„Sutarėme, kad kitą savaitę susirenkame vėl, pasižiūrėti ir pasitikrinti, kaip vyksta procesas, ir ką, atsinešę padarytus namų darbus, galime padaryti daugiau“, – kalbėjo premjerė.
Inga RuginienėKontrabandaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių