Prieš bet kokius sprendimus dėl „Embraer“ lėktuvų įsigijimo I. Ruginienė nori sulaukti STT tyrimo išvadų

„Mano pozicija nesikeičia – noriu sulaukti STT tyrimo išvadų, galutinių išvadų, ir tik tada spręsti ir priimti sprendimą dėl lėktuvų įsigijimo“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė, paklausta, ar atleidus iš pareigų krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę keisis sprendimai dėl „Embraer“ gamintojo lėktuvų.
„To sprendimo dėl lėktuvų aš nepriėmiau ir jame nedalyvavau, tikrai negirdėjau argumentų ir juos norėčiau išgirsti. Pirmiausiai turbūt reikia pradėti nuo to. Galbūt tai yra ypatingos svarbos dalykas, tai tą norėčiau išgirsti. Bet šiai dienai aš pati matau ir Europos Komisijos prioritetai sutampa – mes matome, kad oro gynyba yra prioritetas numeris vienas“, – kalbėjo ji.
Ministrė pirmininkė akcentavo, kad pagrindiniai Lietuvos nacionalinio saugumo prioritetai – gynybos stiprinimas, įsipareigojimai sąjungininkams, siekis suformuoti Lietuvos kariuomenės diviziją, išlaikyti šalyje esančius amerikiečių karius.
„Tai tie dalykai, kurie privalo būti padaryti, nepaisant aplinkybių, kurias turime“, – aiškino Vyriausybės vadovė.
„O orlaivius, bent jau aš, priskirčiau tam trečiam arba ketvirtam prioritetui. Bet norėčiau išgirsti argumentus, kodėl šitas ketvirtas prioritetas turėtų būti traktuojamas (kaip – ELTA) numeris vienas“, – pažymėjo ji, pridurdama, kad prieš bet kokius sprendimus būtina sulaukti STT vertinimo.
ELTA primena, kad Lietuva ketina įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM nurodė, kad teiks tyrėjams visą informaciją, tačiau planuojamų įsigijimų stabdyti kol kas neketina.
Savo ruožtu valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau pareiškė, kad galutinis sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo turi būti priimtas tik sulaukus STT išvadų.