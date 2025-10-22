URM: dėl pažeistos Lietuvos oro erdvės Baltarusijai išreikštas protestas

„Spalio 22 d. į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestas Baltarusijos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteikta griežta protesto nota dėl pasikartojančių ir dažnėjančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos Respublikos pusės“, – rašoma URM pranešime.
Pasak ministerijos, meteorologinių oro balionų neteisėtas įskridimas iš Baltarusijos sukėlė grėsmę civilinei aviacijai ir viešajam saugumui, o sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla lėmė finansinius nuostolius.
Be to, pabrėžė URM, valstybės sienos pažeidimai šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę.
„Užsienio reikalų ministerija (...) paragino Baltarusijos Respubliką užtikrinti savo oro erdvės kontrolę, priminė ankstesnius Lietuvos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos pusės, pareikalavo juos ištirti ir užkirsti kelią jų pasikartojimui bei įspėjo, kad kartojantis neteisėtiems oro erdvės pažeidimams, Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų atsako priemonių“, – tvirtina URM.
ELTA primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų trečiadienio naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino trečiadienio rytą, apie 6.30 val.
Dėl saugumo situacijos apie 3 val. nakties buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad, jeigu į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos toliau plūs meteorologiniai balionai, gali būti priimtas sprendimas ir dėl sienos uždarymo.
