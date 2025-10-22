Visos kortos ant stalo: D. Šakalienė paviešino susirašinėjimą dėl gynybos finansavimo

Dar pirmadienį, po susitikimo su premjere Inga Ruginiene, D.Šakalienė teigė, kad vasarą Finansų ministerija Krašto apsaugos ministerijai siūlė biudžetą, kuris nesiekė net 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną pristatė biudžetą, kuris nesiekė 5 proc. BVP.
Trečiadienį, jau pasitraukusi iš pareigų, D.Šakalienė pateikė šiuos žodžius įrodančius dokumentus – susirašinėjimą tarp ministerijų atstovų.
Iš pateiktų dokumentų galima pamatyti, kad liepos mėnesį kitų metų gynybos finansavimui buvo svarstoma skirti 3,36 proc. BVP arba 2,9 mlrd. eurų.
Tuo metu kitame dokumente, kuris jau turėjo būti pristatytas naujojo finansų ministro spalio pradžioje, galima pamatyti, kad planuojami KAM asignavimai (įskaitant Valstybės gynybos fondą) 2026 metams yra 4,87 proc. BVP arba 4,3 mlrd. eurų, šalia numatant 155 mln. eurų – „kitų asignavimų valdytojų išlaidos gynybai“. Bendra numatyta išlaidų suma – 5 proc. BVP.
D.Šakalienė paviešino ir elektroninius laiškus, kuriuose užfiksuota, kad spalio 14 dieną, 19 valandą vakaro Finansų ministerija skubiai prašo Krašto apsaugos ministerijos pateikti siūlymą dėl papildomai didinamų KAM asignavimų į turtą.
O būtent spalio 14 dieną socialiniuose tinkluose ir buvo paviešintos apžvalgininkų, tikėtina, ir dalyvavusių garsiajame pokalbyje ministerijoje, žinutės apie per mažą planuojamą finansavimą gynybai.
Pati I.Ruginienė pirmadienį, aiškindama šią situaciją, teigė, kad D.Šakalienė tiesiog neteisingai perskaitė biudžeto projektą.
„Kalbant apie biudžetą, viskas priklauso, kaip tu jį skaitai. Jeigu ta pati suma išdėliota per kelias eilutes, tai gali paimti tik vieną eilutę ir ją sutraktuoti, kad tik tiek duota, arba gali kaip dabar, ką mes su finansų ministru padarėme, kad būtų visiškas aiškumas, visą biudžetą sudėjome į vieną eilutę, kad abejonių nekiltų.
Jeigu kažkam kilo tam tikrų problemų skaityti, matyti tuos skaičius, tai tokius dalykus turime viduje išsiaiškinti ir finansų ministras visada atviras paaiškinti ir pasakyti. Netikiu, kad techniniame lygmenyje nebuvo matoma visa suma“, – tuo metu kalbėjo I.Ruginienė.
Savo ruožtu pati D.Šakalienė ir trečiadienį pabrėžė, kad jos pačios ir I.Ruginienės supratimas apie tai, kas yra gynybos finansavimas – premjerė gynybą supranta, kaip teigė ji pati, plačiąja prasme, todėl gynybos finansavimas galėtų apimti ir, pavyzdžiui, kelius bei tiltus.
Tuo metu D.Šakalienė įsitikinusi, kad gynybos biudžetas pirmiausiai yra gynybos poreikiai, kariuomenės įsigijimai, ir KAM biudžetas negali būti „krepšelis, iš kurio kas norėtų, galėtų ateiti pasisemti“.
Skandalas kilo po to, kai paaiškėjo, kad Krašto apsaugos ministerijoje buvo surengtas neoficialus pokalbis su visuomenininkais, influenceriais, kurio metu ir buvo paviešinta informacija apie mažesnį nei reikalingas gynybos finansavimą.
Nors D.Šakalienė teigė, kad apie šį susitikimą nieko nežinojo, vis dėlto džiaugėsi, kad jis įvyko, nes pavyko išsikovoti didesnį finansavimą gynybai – 5,38 proc. BVP, visgi, ir šios sumos, ministrės teigimu, neužtektų visiems kariuomenės poreikiams įgyvendinti.
Visi D.Šakalienės paviešinti susirašinėjimai – nuotraukų galerijoje.
gynybaKrašto apsaugos ministerija (KAM)Dovilė Šakalienė
Rodyti daugiau žymių