D. Jauniškis: Aljanse vyksta daug diskusijų dėl įskrendančių dronų problematikos

„Šis klausimas yra ypatingai svarbus čia, NATO. Greitu metu organizuojame tokius pietus, kur mes su ambasadoriais kalbėsime apie šią problematiką, spręsime kaip ją sukoncentruoti į vieną vietą ir kokius mechanizmus įsteigti, kad tai būtų bendras reikalas, kad tai būtų koordinuota, standartizuota“, – LRT radijui teigė D. Jauniškis.
„Diskusijų vyksta daug. (...) Čia yra labai svarbu pabrėžti, kad mums reikėtų dirbti ranka rankon su mūsų pramone. Mums, kaip NATO šalims, reikėtų standartizuoti, žiūrėti kas, kur, kiek investuoja, kad tą darytume ne chaotiškai, o kaip Aljansas“, – pabrėžė jis.
Ambasadoriaus teigimu, bepiločiai orlaiviai bus esminė ateities karų dalis, tad NATO turėtų vytis šias technologijas.
„Tai yra ateitis, tai yra ateities karai. Mašinos, turbūt, kovos paviršiuje, po vandeniu, ant vandens, o žmonės, turbūt, sėdės saugiai bunkeriuose ir su joystick'ais valdys juos“, – tikino D. Jauniškis.
„Ukraina ir Rusija yra jau stipriai nubėgę į priekį ir Aljansui reikia vytis šitas technologijas. (...) Diskusijų vyksta daug, daug diskusijų, kaip investuoti. Vyksta konsultacijos ir su Europos Sąjunga, kad mes ranka rankon dirbtume šiuo klausimu. Bet, žinoma, NATO yra tas Aljansas, kuris turėtų būti priekinėse linijose“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų.
Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Tiesa, Britų leidinys „The Telegraph“ pranešė, kad NATO svarsto naujas taisykles, kurios palengvintų galimybę numušti Rusijos dronus, įskridusius į sąjungininkių oro erdvę.
Tuo metu Europos Sąjungoje vyksta diskusijos dėl pasiūlymų statyti apsaugos nuo bepiločių orlaivių „sieną“
Po šių įvykių kilo diskusija ir apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą. Siekiant laiku užkardyti dronų keliamas grėsmes visuomenei ir nacionaliniam saugumui, Seimas pritarė siūlymui supaprastini grėsmę keliančių orlaivių numušimo procedūras.
