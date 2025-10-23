Konferencija
D. Jauniškis: meteorologinių balionų problema yra mūsų vidaus reikalas

2025 m. spalio 23 d. 08:45
Antradienį kontrabandines cigaretes gabenusiems meteorologiniams oro balionams pažeidus oro erdvę, šalies ambasadorius NATO sako, kad ši problema – Lietuvos vidaus reikalas. Todėl, pasak jo, valstybė turi rasti resursų, kaip su ja kovoti.
„Egzistuoja ir trečiasis (NATO – ELTA) straipsnis, kuriame parašyta, kad kiekviena šalis turi atitinkamai investuoti į savo gynybą. Manau, kad balionai yra mūsų vidaus reikalas ir mes turime rasti pajėgumų ir resursų, kaip kovoti su šita nelaime“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis.
„Mums, kaip valstybei, reikia užkirsti kelią. Esame puikus pavyzdys, kaip galime sustabdyti migraciją, manau, kad galime rasti resursų, kaip stabdyti ir šitą didelę problemą“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų trečiadienio naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino trečiadienio rytą, apie 6.30 val.
Dėl saugumo situacijos apie 3 val. nakties buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad, jeigu į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos toliau plūs meteorologiniai balionai, gali būti priimtas sprendimas ir dėl sienos uždarymo.
