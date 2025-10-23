Darbą pradeda susisiekimo viceministrės D. Sujetaitė ir A. Danielė

Daugiau nei 12 metų viešajame sektoriuje dirbanti D. Sujetaitė bus atsakinga už kelių transporto, tolimojo susisiekimo, vandens transporto sričių politikos klausimus.
Iki paskyrimo į susisiekimo viceministrės pareigas D. Sujetaitė dirbo patarėja Lietuvos savivaldybių asociacijoje.
Tuo metu A. Danielė kuruos darnaus judumo, elektroninių ryšių, pašto politikos sričių klausimus.
Paskirtoji viceministrė beveik 20 metų dirba valstybiniame sektoriuje.
Susisiekimo ministerijoje darbą taip pat tęsia XIX Vyriausybėje paskirti komandos nariai: viceministras Roderikas Žiobakas, kancleris Tomas Daukantas, patarėjai Lukas Paškevičius ir Algirdas Pieniuta.