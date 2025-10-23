Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Darbą pradeda susisiekimo viceministrės D. Sujetaitė ir A. Danielė

2025 m. spalio 23 d. 10:54
Susisiekimo ministerijos komandoje darbą pradeda dvi naujos viceministrės – Dovilė Sujetaitė ir Akvilė Danielė, ketvirtadienį pranešė ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Daugiau nei 12 metų viešajame sektoriuje dirbanti D. Sujetaitė bus atsakinga už kelių transporto, tolimojo susisiekimo, vandens transporto sričių politikos klausimus.
Iki paskyrimo į susisiekimo viceministrės pareigas D. Sujetaitė dirbo patarėja Lietuvos savivaldybių asociacijoje.
Tuo metu A. Danielė kuruos darnaus judumo, elektroninių ryšių, pašto politikos sričių klausimus.
Paskirtoji viceministrė beveik 20 metų dirba valstybiniame sektoriuje.
Susisiekimo ministerijoje darbą taip pat tęsia XIX Vyriausybėje paskirti komandos nariai: viceministras Roderikas Žiobakas, kancleris Tomas Daukantas, patarėjai Lukas Paškevičius ir Algirdas Pieniuta.
Susisiekimo ministerijaJuras Taminskas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.