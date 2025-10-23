G. Nausėda: EVT susitikime pasiūliau „Lukoil“ įtraukti į 20-ąjį ES sankcijų paketą

„Neatsitiktinai šiandien, jeigu mane teisingai informavo, „Lukoil“ akcijų kaina Rusijos biržoje smuko 5,5 proc., o „Rosneft“ – 3,5 proc. Aš savo kalboje pažymėjau, kad 19-ajame ES pakete mes labiau kovojome su Rusijos suskystintų dujų ir apskritai dujų importu, bet JAV pavyzdys rodo, kad reikia kovoti ir su naftos importu“, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams sakė G. Nausėda.
„19-ajame ES sankcijų pakete „Lukoil“ bendrovė nėra įtraukta. Dabar mes pradėsime svarstyti 20-ą paketą, tad aš kaip tik klausiau, kiek mes laikysime „Lukoil“ šventa karve ir kodėl mes jos negalime įtraukti į sankcijų paketą taip pat“, – teigė prezidentas.
Anot jo, tai būtų stiprus žingsnis, kuris dar labiau pakenktų ir taip šlubuojančiai šalies agresorės ekonomikai.
„Tai tikrai suduotų esminį smūgį Rusijos ekonomikai, kuri ir taip stovi ant molinių kojų“, – apibendrino G. Nausėda.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Sankcijos aprėpia viso bendrovių turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.
ES taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, kuriuo siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų.
Bendrija metais – iki 2027 m. pradžios – paankstino ir suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą.
Be to, blokas į juodąjį sąrašą įtraukė dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo Maskvos „šešėlinio laivyno“, kurį sudaro senstantys laivai, ir įvesta kontrolė šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionėms.
Gitanas NausėdaLukoilNafta
