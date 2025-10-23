G. Nausėda paragino Europos lyderius stiprinti Ukrainos pozicijas

„Tėra vienas būdas sustabdyti Rusiją – užtikrinti taiką per jėgą“, – pranešime cituojamas prezidentas.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad Europa turi kuo greičiau apsispręsti dėl įšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimo Ukrainai atstatyti ir paragino Europos Komisiją parengti konkrečius teisinius pasiūlymus dėl reparacijų paskolų.
EVT posėdyje prezidentas taip pat kalbėjo apie Ukrainos ir Moldovos derybas dėl narystės ES, ragino didinti spaudimą Rusijai.
EVT posėdžio išvakarėse, trečiadienį, Lietuvos vadovas taip pat dalyvavo ES ir Egipto viršūnių susitikime.
Gitanas NausėdaPrezidentūraBriuselis
Rodyti daugiau žymių