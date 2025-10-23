G. Nausėda prakalbo apie D. Šakalienės likimą: kai kurios klaidos negalėjo neturėti pasekmių

Šalies vadovas teigė norėjęs pats asmeniškai iš premjerės Ingos Ruginienės išgirsti, jog darbas su D.Šakaliene tikrai yra nebeįmanomas.
„D.Šakalienė tikrai turi labai nemažai gerų savybių, ji tikrai pajudino dalykus, kurie anksčiau stovėjo, nes buvo daugiau plepama, negu dirbama, bet kai kurios jos klaidos iš tikrųjų negalėjo neturėti pasekmių“, – Briuselyje LRT televizijai aiškino G.Nausėda.
Jos, tęsė prezidentas, prasidėjo dar nuo tuometinio karinės žvalgybos vado E.Paulavičiaus nušalinimo laikų.
„Visa tai buvo galima tiesiog padaryti labai civilizuotu būdu.
Tikrai žmogus, išdirbęs visą kadenciją, dirbęs pakankamai sėkmingai, turėjo teisę oriai pabaigti savo darbą“, – svarstė G.Nausėda.
Anot jo, buvo matyti, kad emocinis fonas Krašto apsaugos ministerijoje pastaruoju metu buvo pakilęs iki aukštesnio nei normalaus lygio.
„Suprasdamas, kad premjerei reikia dirbti su krašto apsaugos ministre kiekvieną dieną – aš pasimatau galbūt kartą per savaitę ir svarstome kažkokius reikalus – bet kiekvienos dienos darbas su ministru, kuriuo tu nepasitiki, kurio tu nekvieti į posėdžius, nuo kurio slepi informaciją, juk tai yra nenormalu.
Ir aš, kaip valstybės vadovas, negaliu leisti, kad Vyriausybės darbas būtų desorganizuotas“, – pabrėžė prezidentas.
Su premjere I.Ruginiene trečiadienį susitikęs šalies vadovas teigė pats norėjęs išgirsti, kad Vyriausybės vadovė su D.Šakaliene dirbti jau nebegali.
„Aš tikrai norėjau vakar įsitikinti, kad premjerė tikrai nebemato galimybės dirbti su ministre, ir tai buvo tas stimulas, kad sprendimą iš karto pasakė po to.
Diskusijų ilgų nebuvo – tai buvo dešimties-penkiolikos minučių diskusija“, – nurodė G.Nausėda.
Paklaustas, kokius kriterijus pats kels būsimam KAM vadovui, prezidentas pirmiausia pabrėžė kompetenciją. Pasak jo, nėra laiko ministru paskirti žmogaus, kuris tik pradėtų mokytis dirbti ir susipažintų su ministerija.
„Tik ne dabar, kai vyksta lemtingos diskusijos dėl gynybos biudžeto, dėl biudžeto apskritai, kur tikrai bus mėginimų tampyti antklodę į šalis ir tampyti nuo gynybos biudžeto, tai tikrai negalime šito leisti.
Taip kad ministras turi nuo pat pirmos dienos įsitraukti į šitas diskusijas ir šventai ginti gynybos biudžetą“, – nurodė G.Nausėda.
Taip pat, anot prezidento, žmogus turės nekelti absoliučiai jokių abejonių dėl savo sąryšių su verslo įmonėmis, nes pinigai ir interesai čia yra milžiniški.
„Krašto apsaugos ministerijos durys varstomos nuolat – žmogus turi turėti stuburą atsispirti visoms pagundoms ir dirbti Lietuvos Respublikai“, – akcentavo G.Nausėda.
Trečiadienį prezidentas G.Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D.Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I.Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D.Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Gitanas NausėdaDovilė ŠakalienėInga Ruginienė
