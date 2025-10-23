Konferencija
I. Ruginienė Vyriausybės rūmuose susitiks su gyventojais

2025 m. spalio 23 d. 10:20
Karolina Konopackienė
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė gruodžio pradžioje kviečia gyventojus į Vyriausybėje vyksiantį susitikimą, kurio metu ketinama aptarti jiems svarbius klausimus bei pasidalinti idėjomis.
„Noriu išgirsti jus – tuos, kurie kasdien susiduria su realiais iššūkiais, rūpesčiais ir gyvenimo situacijomis, reikalaujančiomis jautraus ir atsakingo valstybės požiūrio. Siekiu identifikuoti ne tik atskirus atvejus, bet ir platesnes, sistemines problemas, kurios yra aktualios daugeliui gyventojų“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Išgirdusi gyventojus slegiančias problemas, premjerė žada inicijuoti pokyčius.
„Man svarbu ne tik išgirsti, bet ir veikti – įvertinti esamą tvarką, teisinį reglamentavimą, inicijuoti pokyčius ten, kur jų reikia. Telksiu institucijas ieškoti sprendimų, kurie iš tiesų pagerintų situaciją Lietuvos žmonių labui“, – pažymi ji.
„Kviečiu jus atvykti į susitikimą, kur galėsime atvirai pasikalbėti, pasidalinti idėjomis ir kartu kurti valstybę, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi matomas, išgirstas ir svarbus. Tikiu, kad tik bendradarbiaudami galime stiprinti pasitikėjimą ir kurti geresnę ateitį“, – pažymi ji.
Ministrės pirmininkės ir gyventojų susitikimas Vyriausybės rūmuose planuojamas gruodžio 1 dieną.
Rugsėjo pabaigoje Seimui patvirtinus socialdemokratės I. Ruginienės Vyriausybės programą, prisiekė bei oficialiai darbą pradėjo naujasis Ministrų kabinetas.
