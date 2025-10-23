Konferencija
Po sunkios ligos mirė vos 43-ejų buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė

2025 m. spalio 23 d. 16:35
Lrytas.lt
Po sunkios ligos mirė buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Edita Šiško. Moteriai tebuvo 43-eji.
Edita Šiško buvo aktyvi Lenkų bendruomenės Lietuvoje veikėja, visą širdį atidavusi lenkiškumo puoselėjimui ir stiprinimui Vilniaus krašte, feisbuko paskyroje rašė Valdemaras Tomaševskis.
Moteris paliko vyrą Denisą ir vaikus Martiną bei Kariną.
Edita ilgus metus buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos sekretorė. Dėl tūkstančių rinkėjų pasitikėjimo ji dvi kadencijas ėjo Vilniaus miesto tarybos narės pareigas.
Edita bus prisimenama kaip šilta, nuoširdi, visada besišypsanti ir teigiama energija spinduliuojanti asmenybė, toliau socialinėje paskyroje rašė V. Tomaševskis.
 
