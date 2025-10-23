Seimas lapkričio mėnesį planuoja sudaryti naują Etikos ir procedūrų komisiją

Atsižvelgdama į pasikeitusią valdančiosios koalicijos sudėtį ir patvirtinusi komisijų pirmininkų kvotas, Seimo seniūnų sueiga sutarė, kad pretenduoti vadovauti Etikos ir procedūrų komisijai galės Mišrios Seimo narių grupės deleguotas parlamentaras. Tikimasi, kad užimti šias pareigas pretenduos šiuo metu Etikos ir procedūrų komisijoje dirbantis Viktoras Fiodorovas.
„Pagal patvirtintas kvotas vadovavimas Etikos ir procedūrų komisijai atitenka Mišriai Seimo narių grupei, ji deleguoja savo narį į pirmininkus. Pačią komisijos sudėtį derinsime kaip įprastai – dauguma siūlys 5 mažumos atstovus, o mažuma siūlys 6 daugumos atstovus“, – Eltai sakė šiuo metu oficialiai komisijos pirmininke esanti, bet nuo vadovavimo nusišalinusi Seimo vicepirmininkė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
Pasak A. Norkienės, valdantieji į komisijos sudėtį siūlys tuos pačius, jau šiuo metu joje dirbančius parlamentarus. Tai konservatoriai Jurgis Razma, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, liberalas Arminas Lydeka, demokratas Domas Griškevičius ir Mišrios Seimo narių grupės narys V. Fiodorovas.
J. Razma: siūlome D. Griškevičiaus kandidatūrą, bet dėl V. Fiodorovo iečių nelaužysime
Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narys Jurgis Razma turi abejonių dėl Mišriai grupei atitekusios kvotos vadovauti šiai komisijai. Jo teigimu, opozicinės konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijos į šias pareigas siūlo demokrato Domo Griškevičiaus kandidatūrą.
Nors J. Razmai neatrodo demokratiškas Mišrios grupės atstovo pasirinkimas vadovauti etikos sargams, politikas sako, kad neplanuojama dėl to laužyti iečių.
„Jeigu seniūnų sueiga patvirtino tokią kvotą, tai iečių nelaužysime. Tik išsakysime apgailestavimą ir tiek, kad valdantieji žaidžia tam tikrus politinius žaidimus“, – Eltai sakė J. Razma.
Pasak jo, Mišri grupė vis dėlto yra neaiški valdančiųjų ir opozicijos santykyje.
„Jeigu pasižiūrėsime, tai Mišrios grupės atstovai balsuoja už Vyriausybės programą, už premjero kandidatūrą. Jie oficialiai skaitosi mažuma, bet realiai dažnai palaiko valdančiuosius. Manau, kad demokratiškai tai sprendžiant reikėtų rinktis iš opozicinių frakcijų. Mūsų nuomone, D. Griškevičius gali būti komisijos pirmininku. Jeigu valdantieji ignoruoja tokį sutartinį visų trijų opozicinių frakcijų siūlymą, tai neatrodo labai demokratiška. Įžvelgiu tokį slaptą bandymą Mišrios grupės atstovus padaryti dar labiau palaikančiais valdančiuosius“, – svarstė J. Razma.
Jo teigimu, opozicija į naujos sudėties Etikos į procedūrų komisiją ketina siūlyti tuos pačius, jau šiuo metu joje dirbančius parlamentarus.
„Man atrodo, kad komisijos nariai jau įgijo patirtį, pakankamai darniai ir objektyviai dirba, todėl nematyčiau pagrindo koreguoti jos sudėtį“, – Eltai sakė J. Razma.
Šiuo metu valdančiuosius komisijoje atstovauja „valstietė“ A. Norkienė, socialdemokratai Ingrida Braziulienė, Audrius Radvilavičius, Šarūnas Šukevičius, Lilija Vaitiekūnienė, „aušrietė“ Daiva Petkevičienė.
Etikos komisijai vadovaujančiai A. Norkienei tapus Seimo vicepirmininke, J. Razma mano, kad šios pareigos nėra jai kliūtimi politikei tęsti darbą komisijoje.
Performuoti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją planuojama lapkričio viduryje.
ELTA primena, kad Etikos ir procedūrų komisija yra nuolatinė Seime veikianti komisija. Jos sudarymo tvarka yra specifinė, nes Seimo dauguma iš jai nepriklausančių parlamentarų siūlo 5 kandidatus į komisijos narius. Kitus 6 kandidatus iš Seimo daugumos siūlo parlamentinei mažumai priklausantys parlamentarai.
Statutas numato, kad iš komisijos narių Seimas patvirtina komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis parlamentaras, pirmininko pavaduotoju – daugumos atstovas.
Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip laikomasi Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių parlamentarų veiklą. Etikos sargai nagrinėja etikos pažeidimus, svarsto kilusius parlamentarų konfliktus.
