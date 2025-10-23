Socialdemokratų valdyba aptarė padėtį KAM: tikina nekalbėję apie konkrečius kandidatus į ministrus

„Pagrindinė tema, be abejo, yra KAM. Pasitikrinome vienas kito matymą bei išgirdome iš premjerės, kad darbas dėl naujo KAM ministro yra vykdomas, su Prezidentūra derinamasi galimi kandidatai ir manau, kad pirmadienį, antradienį mes turėsime kažkokią pavardę“, – teigė R. Kaunas.
Vis dėlto, komentavo socialdemokratas, kandidatų į krašto apsaugos ministrus pavardės valdyboje nebuvo aptarinėjamos.
„Šiandien mes konkrečių pavardžių neaptarėme. Pati premjerė, be abejo, yra sakiusi, kad galvoje turi ne vieną pavardę. Mes, kaip partija, lygiai taip pat susitarėme, kad valdyboje ramiai apgalvosime, kas galėtų būti geriausias kandidatas, kokius matymus turi visi valdybos nariai, rinksimės į prezidiumą ir aptarsime“, – teigė socialdemokratas.
Anot R. Kauno, socialdemokratai su premjere tikisi surasti stiprų pretendentą vadovauti KAM.
„Visi supranta, kad ministras ar ministrė pirmiausia turi būti dalykiškas, suprasti geopolitinę situaciją, būti stiprus vadybininkas, nes tikrai yra daug klausimų, kuriuos reikia spręsti. Be abejo, tai turi būti komandos žmogus, turintis tiek premjerės, tiek prezidento pasitikėjimą“, – sakė R. Kaunas.
Kaip skelbta anksčiau, krašto apsaugos ministrės kėdę palikusi D. Šakalienė trečiadienį žurnalistams sakė, kad jos darbą galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų. Pasak jos, tą galėtų padaryti Karolis Aleksa. Pastarąjį kaip vieną iš galimų kandidatų pakeisti D. Šakalienę Eltai įvardijo ir informuoti šaltiniai.
Anot R. Kauno, valdyboje K. Aleksos pavardė nebuvo aptarta. Paklaustas, kaip pats vertintų jo kandidatūrą, socialdemokratas pabrėžė, kad galutinį sprendimą turės priimti Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
„Aš manau, kad kaip kandidatas tikrai gali būti, bet vėlgi – čia yra premjerės prerogatyva spręsti ir, manau, premjerės matymas yra svarbiausias“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį premjerė I. Ruginienė teigė, kad tikisi turėti kandidatą į krašto apsaugos ministrus kitos savaitės pradžioje. Ministrė pirmininkė tvirtino suprantanti krašto apsaugos svarbą, todėl žadėjo rasti kandidatą per „trumpiausius terminus“.
ELTA primena, kad trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D. Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I. Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D. Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.